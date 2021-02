Bernard Tapie interpelle Emmanuel Macron sur le vaccin contre le Covid-19

À 78 ans, Bernard Tapie continue de se battre. Atteint d’un double cancer de l’oesophage et de l’estomac, l’homme d’affaires compte bien vivre le plus longtemps possible. Pour y parvenir l’ancien dirigeant d’Adidas est allé jusqu’à tester des protocoles expérimentaux. Invité sur le plateau de "20h30 le Dimanche", ce 31 janvier 2021, il a une nouvelle fois prouvé qu’il n’a rien perdu de sa fougue et de son énergie.

Celui qui n’a jamais eu la langue dans sa poche a poussé un coup de gueule contre le gouvernement et sa gestion de la crise sanitaire : "L’État est construit pour être comme il est… or, il faut faire des réformes !". "Moi, je connais bien Stéphane Bancel (PDG français de Moderna, ndlr) un mec que j’adore… C’est un mec fantastique. Il m’a dit, quand je l’ai appelé : ‘Bernard, j’ai parlé aux autorités françaises la première fois de mon vaccin en avril ! Je demandais du fric… et ils ne m’ont même pas répondu’".

Le message de Bernard Tapie à Emmanuel Macron

Avant de poursuivre : "Mais quand le brevet est posé, que les étapes dangereuses sont passées, on est en novembre, et ils n’y croient toujours pas !". Toutefois, Bernard Tapie a expliqué comprendre que le gouvernement ait peur de se décrédibiliser en cas d’échec et de mort à cause du vaccin. Pour autant, il a estimé que cela n’était pas une excuse pour que d’autres meurent en attendant un remède contre le Covid-19.

"Si, au départ, monsieur le président il dit : ‘Banco on fait les vaccins’, si jamais il y en a trois qui meurent, c’est foutu… Alors qu’il vaut mieux qu’il y’en ait 5 000 qui meurent en plus et qu’il y ait aucun risque, que le contraire ! Mais mettez-vous à la place des gens qui ont le pouvoir". Un sujet que Bernard Tapie a conclu en s’adressant à Emmanuel Macron : "Moi, je lui reproche de ne pas se dire : ‘Je ne serai peut-être pas réélu, mais les réformes, je les fais’. Là, qu’est-ce qu’il se passe… ‘Je suis à peine élu, je commence déjà à préparer les prochaines’ !"

Par C.F.