Bernard Tapie : la raison pour laquelle il a accepté l'interview sur TF1

Dans la nuit du 3 au 4 avril 2021, Bernard Tapie et sa femme Dominique ont vécu la peur de leur vie. Des malfaiteurs se sont infiltrés chez eux dans leur maison à Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne. Un cambriolage d'une grande violence puisqu'ils ont été ligotés pendant de longues minutes par les cambrioleurs. Blessé, le couple a été emmené à l'hôpital en urgence seulement quelques minutes après la fin de l'agression. Ce lundi 26 avril, Bernard Tapie était invité sur le plateau du JT de 20H de TF1, présenté par Gilles Bouleau, pour répondre aux questions du journaliste.

une interview qui peut faire pencher la balance ?

Un entretien durant lequel il s'est confié sur cette agression, mais également sur son avenir avec son double cancer contre lequel il se bat depuis de longues années. Faible, Bernard Tapie a confié sur le plateau qu'il avait hésité à annuler quelques heures avant : "Mais la différence, c’est que quand je suis très mal, et que j’appelle Gilles Bouleau et que je lui dis ‘Gilles, on ne peut pas reporter ?’, il me dit ‘ah, ce n’est pas possible, on a tout en place’, et je dis ‘Ok, j’arrive’, et puis je suis content d’être là".

Ce mardi 27 avril sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, André Bercoff qui le connaît bien, s'est confié sur les réelles raisons qui l'ont poussé à faire l'interview : "S’il n’avait pas voulu venir, il aurait dit à Gilles Bouleau ‘je ne viens pas’ et Gilles Bouleau aurait très bien compris. Pourquoi il a donné une interview au Point ? Pourquoi il va à TF1 et ailleurs ? Parce que le 10 mai, il y a le nouveau procès où il perd tout ou gagne tout" a-t-il expliqué.

En effet, dans quelques jours, Bernard Tapie se retrouvera devant les juges pour la suite de son procès pour "escroquerie" dans l'affaire de l'arbitrage controversé de 2008. Ce dernier qui lui avait octroyé 403 millions d'euros en 2008 pour solder son vieux litige avec le Crédit Lyonnais lors de la revente d'Adidas a définitivement été annulé au civil pour "fraude" et M. Tapie a été condamné à restituer les millions perçus. Le procès s'était ouvert le 12 octobre 2020, mais avait été reporté en raison son état de santé.

Par J.F.