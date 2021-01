Bernard Tapie : le bel hommage de son fils pour son anniversaire

C’est une journée particulière pour Bernard Tapie. Ce mercredi 27 janvier 2021, l’homme d’affaires célèbre ses 78 ans. Pour cette occasion particulière, celui qui se bat contre un double cancer de l'estomac et de l'oesophage peut compter sur le soutien de ses proches. Parmi eux, son fils Stéphane Tapie lui a rendu un bel hommage sur Instagram. En légende d’un portrait de l'ancien président de l'OM, on peut lire : "Joyeux 78 ans papa". Un message accompagné des hashtags : "J'aime mon père", "Héros" et "A jamais le premier".

De tendres mots qui ont touché ses followers et les admirateurs de Bernard Tapie. "Merci Boss on vous doit tout", "Joyeux anniversaire au plus grand boss de Marseille et inchallah on fêtera son centième anniversaire" ou encore "Bon anniversaire. Garder toujours cet œil de vainqueur" et "Happy birthday exception de la nature", peut-on lire parmi les nombreux commentaires. De son côté, Sophie Tapie a partagé dans ses stories Instagram du jour une photo d’elle et de son frère dans les bras de Bernard Tapie.

Bernard Tapie soutenu par sa compagne face à la maladie

Autant de messages qui devraient ravir l’homme d’affaires qui ne compte pas baisser les bras face à la maladie. Affaibli, l’ancien ministre n’a pas dit son dernier mot et espère rallonger son espérance de vie grâce à de nombreuses thérapies. Interviewé par Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit" le 27 décembre dernier, Bernard Tapie a rendu un bel hommage à sa compagne qui l’épaule au quotidien.

"Elle me soutient en étant ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle ne me plaint pas, elle ne me dit pas 'mon pauvre chéri’. Elle n'ajoute rien à mon chagrin ni à ma peine de l'avoir mise dans la merde, parce qu'on est mariés sous le régime de la communauté, qu'on a vécu fauchés et qu'on va revenir fauchés en même temps mais ça elle s'en fout donc ça va", a-t-il confié sur celle qui partage sa vie depuis 1987.

