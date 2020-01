Bernard Tapie : L'émouvant message de Sophie Tapie pour son anniversaire

Bernard Tapie continue de se battre contre la maladie. Atteint d'un double cancer de l'œsophage et de l'estomac, l'homme d'affaires a fait des confidences sur le plateau de BFMTV il y a quelques jours sur un traitement expérimental qu'il suit : "Les laboratoires cherchaient un produit, une méthode… Ils ont fini par trouver, il y a à peu près un mois et donc je suis en cours d’expérimentation. C’est-à-dire que je suis un cobaye. Il y a trois stades, là j’en suis au deuxième. Si le troisième réunit des résultats suffisants, le produit est alors mis sur le marché. Ce qui n’est pas le cas actuellement. C’est un état et c’est aussi une raison, une raison d’avoir envie. Si vous voulez l’affronter avec des chances de succès, il faut vraiment aller chercher très profond les motivations".

"Le père le plus incroyable du monde"

Et pour affronter sa maladie, Bernard Tapie peut compter sur le soutien de sa fille Sophie Tapie. À l'occasion de l'anniversaire de son père, qui célébrait ses 77 ans ce dimanche 26 janvier, Sophie Tapie a délivré un puissant message sur Twitter : "Joyeux anniversaire au père le plus incroyable du monde. J’ai choisi cette photo, car déjà à l’époque son regard était sans faille. Une année de plus et ce n’est pas la dernière. On va finir par lui casser la gueule et le mettre KO cet enfoiré de cancer". Pour accompagner son message, Sophie Tapie a posté un cliché de son père qui lance un regard plein d'assurance à l'objectif. Des mots qui devraient donner encore plus d'énergie à Bernard Tapie.

Joyeux anniversaire au père le plus incroyable du monde. J’ai choisi cette photo car déjà à l’époque son regard était sans faille.Une année de plus et ce n’est pas la dernière . On va finir par lui casser la gueule et le mettre KO cet enfoiré de cancer#loveyoudad #fuckcancer pic.twitter.com/sDKLXPuRt0 — Sophie Tapie (@SophieTapie) January 26, 2020

Par Alexia Felix