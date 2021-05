Bernard Tapie malade et au plus mal, son fils donne de ses nouvelles

Les dernières nouvelles concernant Bernard Tapie ne sont pas bonnes. Alors que l’homme d’affaires se remet de son violent cambriolage qui a eu lieu il y a plusieurs semaines, Pascal Praud a fat une terrible révélation ce mercredi 26 mai sur le plateau de l’Heure des Pros. Le journaliste a annoncé que Bernard Tapie souffre de deux nouvelles tumeurs : "Je l'ai eu il y a cinq minutes. Il a demandé un report [de son procès en appel dans l'affaire de l'arbitrage] parce qu'il souffre de nouvelles tumeurs aux reins et au cerveau. C'est un homme qui mène un combat contre la mort depuis des semaines, depuis des mois. Il y a deux nouvelles tumeurs qui sont apparues. Les professeurs de médecine lui disent qu'il faut soigner ça tout de suite. Il a assisté à la première semaine du procès. Et pour la deuxième semaine, il veut sauver sa peau. Donc il veut subir ces traitements et demande un report de son audience. Que fait cette justice ? Elle dit non. Elle refuse le report".

"Physiquement, il ne va pas bien"

Bernard Tapie doit en effet affronter en plus de sa maladie, le procès en appel de l’affaire de l’arbitrage controversé du Crédit Lyonnais datant de 2008. Et si Bernard Tapie ne s’est pas rendu au tribunal étant très affaibli, son fils Laurent Tapie a tenu à donner de ses nouvelles. Au micro de BFMTV, Laurent Tapie a poussé un gros coup de gueule, estimant que ce procès nuit gravement à son père : "Je trouve ça hallucinant qu'on ne reporte pas le procès de trois ou quatre mois. Physiquement, il ne va pas bien mais il tient le coup moralement. Il est extrêmement combattif et extrêmement fort ! C'est ce qui le fait tenir. Normalement avec son cancer, il tient seulement six mois mais là, ça fait trois ans. Il a tous ses emm*rdements sur la tête et on est tous convaincus que ce sont ces ennuis-là qui ont généré son cancer. Ce genre de cancer, quand vous ne fumez pas ou que vous ne buvez pas, il n'y aucune raison qu'il se déclenche sauf en cas de stress continu et répété. C'est ça qu'il vit. Les gens n'ont pas idée de ce qu'il vit depuis dix ans, de ce harcèlement qui ne s'arrête pas !".

Par Alexia Felix