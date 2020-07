Bernard Tapie malade : L’homme d’affaires accusé de se servir de son cancer

Depuis plus de deux ans, Bernard Tapie se bat contre la maladie. L’ancien président de l’Olympique de Marseille est atteint d’un double cancer de l’estomac et de l’oesophage. En janvier dernier, lors de son passage sur BFMTV, Bernard Tapie s’était confié sur son traitement expérimental : "Les laboratoires cherchaient un produit, une méthode… Ils ont fini par trouver, il y a à peu près un mois et donc je suis en cours d’expérimentation. C’est-à-dire que je suis un cobaye. Il y a trois stades, là j’en suis au deuxième. Si le troisième réunit des résultats suffisants, le produit est alors mis sur le marché. Ce qui n’est pas le cas actuellement. C’est un état et c’est aussi une raison, une raison d’avoir envie. Si vous voulez l’affronter avec des chances de succès, il faut vraiment aller chercher très profond les motivations". Mais alors que Bernard Tapie continue de se battre contre la maladie, il doit à présent faire face aux accusations de Marc Fratani.

Les accusations de son ancien bras droit

Dans son ouvrage "Le Mystificateur" sorti au printemps dernier, Marc Fratani, ancien attaché parlementaire de Bernard Tapie, a décidé de s’attaquer à l’ancien homme d’affaires. Ainsi, Marc Fratani n’a pas hésité à dénoncer la manière dont Bernard Tapie aurait instrumentalisé son cancer pour échapper à ses problèmes avec la justice. Selon lui, Bernard Tapie aurait fait état de l’aggravation de sa maladie lorsqu’il recevait des convocations au tribunal. Dans son ouvrage, Marc Fratani rappelle que le CDR, structure chargée de gérer le passif du Crédit lyonnais après sa faillite suite à l'affaire de la vente d'Adidas, avait déjà accusé Bernard Tapie de mettre en scène sa maladie aux moments opportuns. Reste à attendre une réaction de la part de Bernard Tapie.

Par Alexia Felix