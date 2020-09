Bernard Tapie : Patrice Laffont lui lit une touchante lettre dans TPMP

Ce lundi 7 septembre 2020, Bernard Tapie faisait une rare apparition publique. Présent au concours d'éloquence des avocats du barreau de Paris, l’ancien propriétaire de l’Olympique de Marseille qui se bat contre un double cancer s’est exprimé sur son état de santé. "Contrairement à ce que l'on dit, le moral, etc ... Vos cellules cancéreuses s'en foutent. Elles ont un ennemi, c'est votre énergie. Car c'est l'énergie qui donne la puissance à votre système immunitaire. Et comment on trouve l'énergie ? En se bougeant ! En se remuant ! Et si vous êtes au lit du matin au soir, en vous disant : 'Je ne peux pas me lever', vous êtes mort !", a déclaré Bernard Tapie, récemment annoncé décédé par erreur par la chaîne "L’Équipe".

"L’homme qui se bat en toute circonstance"

Quelques heures après que les images de Bernard Tapie au concours d'éloquence des avocats du barreau de Paris aient été dévoilées par nos confrères de CNews, le père de Sophie Tapie a reçu un touchant message de soutien de Patrice Laffont. Sur le plateau de "Touche pas à mon poste", le nouveau chroniqueur de Cyril Hanouna a lu une lettre qu’il a écrite pour Bernard Tapie. "Cher Bernard, quel bonhomme vous êtes !, commence-t-il. Je vous ai un peu fréquenté du temps de votre resplendissante présidence de l’OM, mon équipe soit dit en passant. Et j’ai même eu le courage de monter dans un Airbus que vous pilotiez vous-même, c’est-à-dire ma confiance". Patrice Laffont a continué son joli message adressé à Bernard Tapie en évoquant la maladie de ce dernier. "Bien sûr ce n’est pas parce que vous êtes malade qu’on va vous dessiner une auréole et faire de vous un saint. Vous êtes vilipendés par les uns, vénérés par les autres dont je suis. Vous êtes l’homme qui se bat en toute circonstance, contre tout, contre tous et maintenant contre la fin. Vous n’avez pas peur de vous montrer sans la flamboyance qui était le label Tapie", souligne Patrice Laffont avant de conclure : "Si cela peut vous faire du bien, parlez-nous tous les jours, parlez-nous à la radio, parlez-nous sur les écrans. Énergie, énergie, énergie, c’est maintenant votre maître-mot. Qu’est-ce que vous en donnez ! Merci Bernard".

Par Matilde A.