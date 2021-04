Bernard Tapie : pourquoi il a voulu annuler sa venue au JT de 20h de TF1

Lundi 26 avril, Bernard Tapie était l'invité exceptionnel de Gilles Bouleau au JT de 20h de TF1. L'ancien homme politique, qui se bat depuis plus de trois ans contre un double cancer métastasé de l'œsophage et de l'estomac, a vécu mille vies en une et a connu de nombreux drames. Dans la nuit du 3 au 4 avril dernier, Bernard et Dominique Tapie ont été cambriolés et violemment agressés par leurs malfaiteurs dans leur demeure située à Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne. Cette agression a été d'une violence inouïe et des photos du couple, le visage tuméfié, ont même circulé sur la Toile, preuve à l'appui.

Lundi, l'ex-homme d'affaires est revenu sur cette terrible nuit qu'il a vu comme un signe. Face au journaliste, l'ancien président de L'Olympique de Marseille a déclaré : "Je n'avais rien fait pour mériter ça", avant de poursuivre : "Il y en a des milliers par an des cas comme ça, mais la justice a beaucoup de mal à trouver les coupables." Il a également expliqué : "Dans ce que j'ai vu la seule chose que je peux me permettre de dire, c'est qu'il y avait une haine dans leur façon de parler, de dire, de faire", avant de poursuivre : "Ce n'était pas 'tais-toi !', c'était 'ta gu*ule', 'ta gu*ule'. On sentait qu'on était quelqu'un à abattre".

"Je suis comme tout le monde"

Par ailleurs, Bernard Tapie s'est également confié sur son état de santé. Il a tenu à dire que "le principal" était d'être heureux et de "rendre heureux ceux qui vivent avec moi", puis il a ajouté : "Il n'y a pas de surhomme ! Je suis comme tout le monde, avec des moments de déprime, des moments de grande souffrance…" L'époux de Dominique Tapie a alors révélé qu'il avait failli ne pas se rendre sur le plateau de TF1, en raison de sa grande faiblesse. "Mais la différence, c’est que quand je suis très mal, et que j’appelle Gilles Bouleau et que je lui dis ‘Gilles, on ne peut pas reporter ?’, il me dit ‘ah, ce n’est pas possible, on a tout en place’, et je dis ‘Ok, j’arrive’, et puis je suis content d’être là. Ça veut dire ça !" Bernard Tapie fait preuve d'une volonté incroyable et se bat avec force et courage contre la maladie et les épreuves de la vie.

Par Solène Sab