Bernard Tapie : pourquoi la mini-série Netflix avec Laurent Lafitte ne lui plaît pas

Cette semaine, Bernard Tapie fait parler de lui à travers deux projets. Pour le premier, il s'agit du nouveau livre de Franz-Olivier Giesbert baptisé "Bernard Tapie : leçons de vie, de mort et d'amour". Le journaliste a passé six ans à dialoguer avec l'homme d'affaires. Un ouvrage qu'il est venu présenter jeudi 24 juin 2021 dans "Morandini Live", l'émission présentée par Jean-Marc Morandini sur CNews et Non Stop People.

Pour le deuxième, c'est une mini-série autour de la vie de Bernard Tapie que prépare Netflix. Le tournage devrait démarrer en mars 2022. Baptisée "Wonderman" ou "l'homme merveilleux", cette fiction retracera "à travers ses réussites comme ses échecs, le destin romanesque d'une personnalité publique hors du commun" qui a "tout connu, de chanteur à businessman, de ministre à prisonnier". Et selon "Première", c'est Laurent Lafitte qui a été choisi pour incarner l'homme d'affaires à l'écran.

"Emprunter mon nom, c'est un peu lourd"

Quelques jours après l'annonce de cette mini-série, Bernard Tapie a réagi dans un entretien accordé à Var-Martin, Nice-Matin, La Provence et à France Télévisions. Et autant dire qu'il n'est pas très ravi de voir Laurent Lafitte jouer son rôle. "J'étais contre", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "C'est le fils d'un copain. Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n'est pas très bien. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Qu'il y ait des documentaires, c'est autre chose, mais emprunter mon nom, c'est un peu lourd".

À "Première", Olivier Demangel - romancier et scénariste - a défendu le projet. "Dès que l'idée est venue, je l'en ai informé [Bernard Tapie, ndlr] parce que je trouvais ça bien de le faire. Mais on n'a pas cherché à avoir son aval ou son avis. Il n'a pas été du coup impliqué dans l'écriture ni dans les scripts. J'ai tenu à ce qu'on garde une indépendance absolue. Son implication serait incompatible avec la part de fiction qu'on veut mettre dans la série. Mais il n'a pas cherché à l'empêcher non plus. Il a pris acte et c'est tout", a-t-il dit.

Par Non Stop People TV