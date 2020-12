Bernard Tapie : Sa femme grand soutien dans sa maladie, ses touchantes confidences

Le passage de Bernard Tapie dans Sept à Huit ce dimanche 27 décembre a été l’occasion pour l’homme d’affaires de donner de ses nouvelles et de révéler que sa maladie s’est aggravée : "De janvier jusqu’à juin, mes tumeurs avaient baissé de 70%. Et puis, je ne me suis pas senti bien du tout au début de l’été. On a fait un scanner et là, 20% de nouvelles tumeurs et mes anciennes avaient doublé. Donc on a été obligé d'arrêter et on a cherché un autre traitement expérimental, puisque les traitements classiques ne marchent pas. On en a tenté un autre sur l'immunothérapie, mais je viens de faire le scanner et elles ont encore doublé de volume". Refusant de baisser les bras face à la maladie, Bernard Tapie peut compter sur le soutien de sa femme Dominique.

"Elle ne me plaint pas"

Marié depuis mai 1987, Bernard Tapie est épaulé par son épouse tous les jours : "Elle me soutient en étant ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle ne me plaint pas, elle ne me dit pas 'mon pauvre chéri’. Elle n'ajoute rien à mon chagrin ni à ma peine de l'avoir mise dans la merde, parce qu'on est mariés sous le régime de la communauté, qu'on a vécu fauchés et qu'on va revenir fauchés en même temps mais ça elle s'en fout donc ça va". Pour Bernard Tapie, sa femme ne "tient pas un rôle. C'est la chance d'avoir une symbiose qui termine l'existence, heureux d'avoir vécu avec la personne, et d'avoir des enfants". Bernard Tapie a révélé que le couple ne parle jamais de "la vie d’après. Chacun doit garder sa liberté de pensée. Jamais je ne me permettrais de tenter d'influencer en quoi que ce soit, et elle non plus, et ni avec mes enfants".

Par Alexia Felix