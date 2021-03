Bernard Tapie : ses rares confidences sur son père

Affaibli par un double cancer, Bernard Tapie était absent du devant de la scène publique ces dernières années. S’il fait en ce moment la Une des médias à cause de son procès en appel sur l’affaire de l’arbitrage du Crédit Lyonnais, l’homme d’affaires vient de signer son grand retour à la télévision. En effet, l’ancien patron de l’OM a accepté l’invitation de Laurent Delahousse et est ainsi apparu sur le plateau de l’émission "20h30 Le Dimanche", le 31 janvier dernier.

Celui qui souffre d’un cancer de l’œsophage et de l’estomac était aussi dimanche 28 février 2021 l’invité du directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves Thréard, dans le cadre de l’émission "Les grands entretiens", diffusée sur LCP. L’occasion pour lui de revenir sur sa carrière et sur son enfance avant de faire l’éloge de son père. "Mon père était ouvrier ajusteur, et après il est devenu frigoriste. Il était un des hommes les plus intelligents que j’ai rencontrés. Et pourtant, j’en ai rencontrés beaucoup. Mais il était le seul à ne pas le savoir," a-t-il affirmé.

BERNARD TAPIE COMPLIMENTE UN PRÉSIDENT

Questionné sur le procès de l’affaire de l’arbitrage Adidas, en cours, Bernard Tapie en a profité pour tacler certains journalistes. "Il y a deux sortes de journalistes, ceux qu’on appelle d’investigation, qui ne font rien, et sont juste à la solde d’un procureur, d’un juge ou de je ne sais qui. Et vous avez les chroniqueurs judiciaires qui vont au tribunal et s’y connaissent en droit. Ceux-là, qui sont venus au procès 'Adidas', ils n’ont pas attendu ma relaxe pour dire : mais qu’est-ce que c’est que ce merdier !" a-t-il lancé.

Bernard Tapie a ensuite fait des confidences sur François Mitterrand qu’il a côtoyé durant sa carrière politique : "C’est l’homme qui m’a le plus impressionné. Parce que quand on le connaissait en vrai, il avait une faculté incroyable, c’est d’avoir une analyse et une capacité intellectuelle qui faisait qu’il se mettait à votre diapason, à votre niveau. Et un pouvoir de conviction inimaginable. Il avait en plus ce qu’on appelle la force de l’esprit," a-t-il confié au sujet de l’ancien président.

Par E.S.