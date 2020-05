Bernard Tapie : Ses sociétés placées en liquidation judiciaire

Les ennuis continuent pour Bernard Tapie. Alors qu’en février dernier la cour d’appel de Paris a rendu son verdict dans l’affaire de l’arbitrage du Crédit Lyonnais, Bernard Tapie a appris que sa dette s’élève à 438 millions d’euros. Et malheureusement pour l’homme d’affaires, le Tribunal de commerce de Bobigny a rejeté ce jeudi 30 avril le troisième plan de redressement judiciaire sur six ans proposé par Bernard Tapie concernant ses deux sociétés GBT et FIBT. La justice a même prononcé la liquidation des sociétés de l’homme d’affaires afin de rembourser les créances. Face à cette décision, l’avocat de Bernard Tapie a annoncé un pourvoi en cassation, tout en faisant savoir que "le dossier Tapie est le seul dossier d'avant la crise qui n'a pas été confiné. Y avait-il urgence alors que pas une décision de justice n'est prise. Bernard Tapie traverse une situation personnelle très difficile pour les raisons que chacun connait, comme beaucoup dans notre pays. Aucun répit ne lui est donné. Dans le contexte d'urgence sanitaire et de confinement, on a néanmoins trouvé le temps de rendre ce jugement".

Son plan de sauvetage rejeté

De son côté, le Crédit Lyonnais a campé sur ses positions dans un communiqué : "Nous avons démontré de manière constante que les trois projets successifs de plans de sauvegarde puis de redressement présentés par Bernard Tapie étaient irréalistes". Une mauvaise nouvelle pour Bernard Tapie. Toutes ses sociétés sont liquidées, comme le Groupe Bernard Tapie, actionnaire majoritaire du groupe médiatique la Provence, la Financière et Immobilière Bernard Tapie, qui détient son hôtel particulier à Paris ainsi que sa villa à Saint-Tropez. Pour le moment, Bernard Tapie n’a pas réagi à la nouvelle.

Par Alexia Felix