Bernard Tapie : son état de santé s'est aggravé

Bernard Tapie devrait en ce moment faire face à la justice pour l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais qui remonte à 2008. Le procès s'est ouvert le 12 octobre et l'ancien président de l'OM encourt 7 ans de prison et une amende de 370 000 euros pour "escroquerie" et "détournement de fonds". Mais alors qu'il avait assuré qu'il serait présent pour se défendre, son état de santé ne lui a pas permis de se déplacer. En effet, Bernard Tapie souffre d'un cancer des l'estomac depuis plus de deux ans, qui s'est étendu à l'oesophage. Il tente actuellement un traitement expérimental, comme il le confiait à SoirMag en janvier dernier : "Le traitement a des résultats très significatifs quant à leur efficacité sur les tumeurs, mais la difficulté, c'est d'arriver à en supporter les conséquences. Ce ne sont pas les effets secondaires habituels d'une chimio. Ici, ce traitement peut altérer le coeur et l'assistance respiratoire, donc il peut incontestablement mettre en péril celui qui le subit. Avec ce traitement, je me sens donc actuellement beaucoup plus mal. (...) C'est très violent."

"sa maladie a gravement progressé"

Bernard Tapie était présent au tribunal en début de semaine. Son avocat, Me Hervé Temime avait déclaré à BFM TV quelques jours plus tôt : "Je pense que c'est le dernier combat de sa vie et honnêtement, le voir avec autant de courage et de détermination alors qu'il est très affaibli... Il veut assister à chaque minute de son procès alors que je suis persuadé que si un médecin l'examinait, il lui dirait probablement qu'il n'en est pas capable."

Mais depuis quelques jours, l'homme d'affaires est absent. : "Je suis autorisé par M. Tapie à vous dire qu’il a appris le jeudi après-midi qui précédait cette audience que sa maladie avait malheureusement progressé, très gravement progressé" a indiqué son avocat Me Hervé Temine mardi 20 octobre. Celui-ci a demandé le renvoi du procès.

Par J.F.