Bernard Tapie : son fils Stéphane revient sur l’annonce de son cancer

Bernard Tapie garde le courage et l'espoir face à la maladie. Atteint d’un double cancer de l’œsophage et de l’estomac, l’homme d’affaires s'est confié sur ce qui l'aide à se battre sur le plateau du "20h30 le dimanche" sur France 2 ce 31 janvier. "La vérité, c’est que c’est un combat intérieur. Entre qui et qui ? Des tumeurs qui vous sont hostiles, mais qui sont les vôtres, ce n’est pas un virus, et votre système immunitaire. Comment fonctionne-t-il ? À l’énergie ! Si l’énergie que vous avez est plus forte que l’énergie de votre tumeur, vous allez gagner. Et pour avoir de l’énergie, il y a un moyen : c’est de faire de l’exercice !", a déclaré Bernard Tapie. Tandis qu'il a évoqué le jour où il a appris qu'il était malade, l'un de ses fils, Stéphane Tapie, était invité dans TPMP ce 1er janvier.

L'annonce de Bernard Tapie à sa famille

En revenant sur l'interview de son père la veille, Stéphane Tapie est ainsi revenu sur le moment où Bernard Tapie a annoncé son cancer à sa famille. "Il nous a dit : 'J'ai une merde'. Ça ouais ! Ça, ça fait quelques années que t'en as. Il dit : 'Non mais là elle est... C'est un cancer' Ah, ouais ça c'est une grosse merde... Les autres à côté, c'était rien. Voilà. Et la pudeur fait que de temps en temps, on en parle. On en parle quand c'est bien, on en parle quand c'est moins bien. Et puis de temps en temps on a pas envie d'en parler", a-t-il raconté avant d'expliquer pourquoi son père a accepté de faire une interview avec Laurent Delahousse : ""Avec la Covid-19, on a un peu oublié les cancéreux, ils sont un peu mis de côté, (...) donc je pense qu'il avait besoin de leur donner un coup de boost à eux".

