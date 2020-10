Bernard Tapie : son procès en appel renvoyé à cause de son état de santé

Malgré sa volonté d'être présent à son procès en appel, Bernard Tapie voit sa maladie prendre les devants. Depuis le 12 octobre, l'homme d’affaires était jugé face à la justice pour "escroquerie" et "détournement de fonds" dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais de 2008. Souffrant d’un double cancer de l’estomac et de l’oesophage, l'ancien président de l'OM, âgé de 77 ans, a pu assister aux premiers jours de son procès en appel avant de devoir s’absenter. Sa maladie a "très gravement progressé", a indiqué son avocat Me Hervé Temine le 20 octobre en demandant le renvoi du procès. Les débats ont ainsi été suspendus par la cour avant d'avoir les résultats d’une expertise médicale sur l’état de santé de Bernard Tapie.

"Une altération" de son "état général"

Suite à la conclusion que l'ancien président de l'OM subit "une altération" de son "état général", il a été jugé incompatible pour comparaître devant ses juges, a rapporté l'AFP ce lundi 26 octobre. Son procès en appel a ainsi été renvoyé par la cour d’appel de Paris à partir du 10 mai 2021, pour quinze journées d’audiences. Pour faire le point sur l'état de santé de Bernard Tapie avant le réexamen, une audience a été fixée au 29 mars 2021. Alors que l'homme d’affaires tente un traitement expérimental depuis janvier 2020 en Belgique, l'expert a estimé que ces nouveaux traitements médicaux peuvent laisser apparaître une légère amélioration de son état "pas avant cinq mois", a indiqué la présidente de la cour Sophie Clément.

Par Marie Merlet