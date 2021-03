Bernard Tapie soutenu par sa femme dans la maladie, il lui déclare sa flamme

Bernard Tapie ne compte pas se laisser faire. Bien décidé à prolonger son espérance de vie malgré son double cancer de l'estomac et de l'œsophage, l’homme d’affaires est allé jusqu’à tester des traitements expérimentaux en Belgique. Dans son combat contre la maladie, il peut compter sur le soutien de sa femme Dominique Tapie. Invité de l’émission "Les grands entretiens" sur LCP, le 28 février 2021, il s’est confié sur sa compagne. En découvrant une photo d’archive de celle qui partage sa vie, il a lancé : "Elle est quand même belle".

Interrogé sur le soutien sans faille de celle est qui restée à ses côtés "dans les moments les plus difficiles", il a expliqué qu’elle ne l’a jamais empêché de suivre ses envies. "Jamais y compris sur la politique. Parce que si elle l’avait fait, je n’y serais pas allé. Il faut que vous sachiez que c’est ma première et souvent unique conseillère. Par conséquent, elle a son domaine de compétence bien sûr, mais elle a son analyse", a-t-il lâché.

Bernard Tapie veut partir "cool, serein, tranquille"

À l’occasion d’un entretien accordé à Audrey-Crespo Mara dans "Sept à Huit", le 27 décembre 2020, il déclarait : "Elle me soutient en étant ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle ne me plaint pas, elle ne me dit pas : 'Mon pauvre chéri’". Avant de poursuivre : "Elle n'ajoute rien à mon chagrin ni à ma peine de l'avoir mise dans la merde, parce qu'on est mariés sous le régime de la communauté, qu'on a vécu fauchés et qu'on va revenir fauchés en même temps, mais ça elle s'en fout donc ça va".

Il s’est dit heureux de vivre ses vieux jours en "symbiose" et "heureux d'avoir vécu avec la même personne, et d'avoir des enfants". Combatif, il s’est donné pour mission de "partir avec ma femme à l’abri". "Et donc le temps est compté pour moi parce que je veux partir cool, serein, tranquille (…). Donc ma vie est un peu plus compliquée par le fait qu'il y a des échéances, et qu'il faut que j'arrive à les surmonter".

Par C.F.