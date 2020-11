Bertrand Chameroy se confie sur son arrivée sur France 5

Bertrand Chameroy s'est fait connaître du grand public en participant à Touche Pas à Mon Poste. Chroniqueur auprès de Cyril Hanouna, il avait pris la décision en 2016 de quitter l'émission après plusieurs années.

Le magazine QG annonce quelques jours après l'arrivée du journaliste sur W9 avec sa propre émission "OFNI, l'info retournée". Malheureusement, faute d'audience, cette dernière est déprogrammée.

Fini la télé, Bertrand Chameroy se consacre alors à la radio. Chroniqueur sur Europe 1, il a réussi à trouver sa place et s'y sent bien. C'est donc avec surprise que les téléspectateurs ont découvert que l'ancien chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste faisait son grand retour sur France 5.

"Le public de C à vous est différent"

Dans "C à Vous" et depuis peu dans "6 à la maison", Bertrand Chameroy présente sa chronique "Le Speakerin". Il a décidé de se confier sur ce nouveau rôle dans les colonnes de Télé 7 Jours : "Le public de C à vous est différent de celui de mes émissions précédentes. Je peux manier plus facilement le second degré. J’ai carte blanche. Je m’autorise aussi à aborder des sujets d’actualité, ce que je ne pouvais pas faire jusqu’à présent, car cela ne cadrait pas dans la ligne éditoriale" assure-t-il.

Bertrand Chameroy ajoute ensuite : "Je visionne toutes les nouveautés, la télé-réalité, les chaînes info, les magazines d’enquête… Mais là où je suis maso, c’est que je continue de regarder la télé pour me détendre, des programmes tels que Très très bon, de François-Régis Gaudry, Koh-Lanta et beaucoup de séries sur Netflix."

Par J.F.