Bertrand Chameroy : ses touchantes confidences sur sa carrière à la télévision

Bertrand Chameroy s'est fait connaître du grand public le 8 octobre 2012 en faisant sa première chronique de "La Télé à Cham" sur Touche Pas à Mon Poste. Malgré un casting raté, Cyril Hanouna décide de lui donner sa chance. Il officiera sur C8 pendant de longues années, avant de se retirer de l'émission en 2016.

Quelques mois après, il rejoint W9 pour son émission, "OFNI, l'info retournée". Il faut ensuite quelques apparitions sur C8, mais sans jamais faire l'unanimité. Le 20 septembre 2018, il annonce qu'il quitte définitivement tout ce qui lie "Touche Pas à Mon Poste", ou encore "Balance ton Post". Ce n'est qu'en septembre 2020 que Bertrand Chameroy fait son grand retour à la télévision sur France 5 cette fois-ci dans l'émission "C à Vous".

"Je n’étais pas décédé"

Il s'était confié sur le sujet dans les colonnes de Télé 7 Jours le 13 novembre dernier : "Le public de C à vous est différent de celui de mes émissions précédentes. Je peux manier plus facilement le second degré. J’ai carte blanche. Je m’autorise aussi à aborder des sujets d’actualité, ce que je ne pouvais pas faire jusqu’à présent, car cela ne cadrait pas dans la ligne éditoriale".

Ce dimanche 23 mai, Bertrand Chameroy a une nouvelle fois accordé une interview au Parisien. Il a accepté de revenir sur sa longue traversée du désert. "Je m’étais mis une pression de maboule, à beaucoup bosser, à être hyper exigeant avec moi-même. (...) Je n’étais pas décédé. J’ai continué à travailler dans l’ombre, mais il y a eu un an vraiment sans rien. Et là, tu doutes. Tu te dis : ' Je suis vraiment nul ', et que la page est tournée" reconnaît-il avant d'ajouter : "Et certains ne voulaient pas prendre de risques ou se disaient que j’étais un peu un chat noir".

