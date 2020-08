Bertrand Chameroy : son nouveau projet à la radio dévoilé

Stupeur en 2016 lorsque Bertrand Chameroy annonce son départ de C8 et de "Touche pas à mon poste", émission qui l’a révélé. En 2018, le jeune homme revient dans TPMP mais pour une semaine seulement… Entre temps, c’est sur W9 qu’il a trouvé refuge en présentant l’émission "OFNI, l’info retournée". Mais depuis 2018, il ne fait plus parler de lui. Le Parisien donne des nouvelles de Bertrand Chameroy lundi 17 août. Le quotidien dévoile qu’il prépare sa rentrée à la radio cette fois et sur Europe 1. Un média connu de l’ancien chroniqueur de Cyril Hanouna qui y avait déjà officié entre 2015 et 2016 dans "Les pieds dans le plat" et entre 2017 et 2018 dans "Bonjour la France !".

Un retour salué par les internautes

Un retour dans la lumière pour le chroniqueur de 31 ans. Le Parisien révèle que Bertrand Chameroy intégrera l’équipe de l’émission "Culture Médias" de Philippe Vandel. Il aura pour objectif de décrypter chaque matinée un moment télé de la veille. Sa chronique se nommera "L’écran de veille". "Je ne me cantonnerai pas aux programmes télé classiques, pour élargir aux plateformes comme Netflix", précise Bertrand Chameroy au journal. Lundi 17 août dans la soirée, il a d’ailleurs fait part de sa joie de retrouver la radio. "Très heureux de retrouver Europe 1 et de rejoindre Culture Médias aux côtés de Philippe Vandel et sa team ! À lundi", écrit Bertrand Chameroy. Une nouvelle saluée par les internautes sur le réseau social. Il retrouvera ainsi Stéphane Bern qui intègre la radio pour présenter une émission en lien avec l’Histoire.

Très heureux de retrouver @Europe1 et de rejoindre @E1CultureMedias aux côtés de @PhilippeVandel et sa team ! À lundi https://t.co/egGHkfO7xY — Bertrand Chameroy (@bchameroy) August 17, 2020

Par Valentine V.