Bertrand-Kamal (Koh-lanta) : Loïc critiqué pour son absence à un hommage, il s'explique

Plusieurs mois après la mort de Bertrand-Kamal de Koh-Lanta, Denis Brogniart a décidé de lui rendre un nouvel hommage. Ainsi, l’animateur de TF1 a donné rendez-vous à certains anciens aventuriers emblématiques de Koh-Lanta pour participer à une course caritative. Ainsi, Claude, Mathieu ou encore Dorian ont répondu présent pour courir dans le but de faire avancer la recherche contre le cancer du pancréas en levant des fonds. A l’issue de cette course, Denis Brogniart s’est exprimé sur Instagram : "Journée géniale #pourbertrandkamal ! Plus de 11000 euros collectés pour la recherche contre le cancer du pancréas! Merci de votre générosité !". Mais la belle initiative a été entachée par l’absence de Loïc.

"Vous dormez mieux le soir ?"

Le jeune homme, ami pourtant proche de Bertrand-Kamal sur le tournage de Koh-Lanta, était tout simplement absent de la course. Et face aux nombreuses critiques des internautes, Loïc a été contraint de sortir de son silence lors d’une session questions-réponses sur Instagram : "Je veux bien qu’on reçoive des messages méchants pour je ne sais quelles raisons. Mais parfois, il faudrait peut-être arrêter non ? Les personnes qui envoient ce genre de messages vous dormez mieux le soir ? Je suis désolé mais se permettre de parler sans connaître la vie de la personne, c’est NON. Expliquez-moi juste à quoi ça sert, à part faire mal". Heureusement, le jeune homme a pu compter sur le soutien de sa communauté.

Par Alexia Felix