Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : une course pour le Fonds organisée à Paris avec d'anciens candidats

Le 2 décembre dernier, Adventure Line Productions (ALP) a fait parvenir aux médias un communiqué dans lequel était dévoilé "Pour Bertrand-Kamal", un Fonds dédié à la recherche sur le cancer du pancréas. "En hommage à cet aventurier charismatique, mais aussi au nom d'une promesse qui lui a été faite, Denis Brogniart et Alexia Laroche-Joubert, présidente d'ALP, décident d'organiser une levée de fond pour la recherche sur le cancer du pancréas", pouvait-on lire.

Un Fonds "100% dédié au financement de projets de recherche d'excellence du cancer du pancréas", qui comprend 3 grands axes de recherche, à savoir détecter, comprendre et tester. "Il sera coordonné par la Fondation ARC avec les conseils du Professeur Fabrice André qui a suivi Bertrand-Kamal tout au long de son combat contre la maladie", précisait le communiqué.

42 km de course pour "Beka"

Mardi 2 février, Adventure Line Productions (ALP) a présenté dans un nouveau communiqué la course pour Le Fonds "Pour Bertrand-Kamal". "Pour soutenir la recherche sur le cancer du pancréas, Denis Brogniart, Coumba (aventurière de "Koh-Lanta Pacifique", "Le choc des héros" et "La revanche des héros"), Claude, (aventurier de "Koh-Lanta Vietnam", "La revanche des Héros" et "L'île des héros") Dorian (aventurier de "Koh-Lanta, les 4 Terres") et Mathieu (aventurier de "Koh-Lanta, les 4 Terres") ont tracé un itinéraire de course dans les rues de Paris", peut-on lire. Ce tracé "forme les deux lettres du prénom de Bertrand-Kamal, B et K".

Rendez-vous à l'adresse suivante : bit.ly/BKPARIS et suivez le guide. "Pour chaque don que vous ferez au Fonds pour Bertrand-Kamal, Denis Brogniart et les aventuriers s'engagent à courir un certain nombre de mètres de ce parcours : 5 € = 50 m, 10 € = 100 m, 50 € = 500 m 100 € = 1 km..." Leur objectif : 42 kilomètres de course - l'équivalent d'un marathon - soit 4 200 euros. À ce stade, 2 593 euros ont été récoltés, avec 111 participants. La course se déroulera ce samedi 6 février à 9h. Vous avez jusqu'au vendredi 5 février minuit pour effectuer vos dons.

Par Clara P