Bilal Hassani en couple : photo souvenir avec son compagnon lors du mariage de Nabilla et Thomas

Les prochains mois vont être chargés pour Bilal Hassani. En effet, le jeune chanteur fait partie du casting de la toute nouvelle saison de "Danse avec les stars". Il retrouvera sur le dancefloor d'autres personnalités, dont une internationale en la personne de Dita Von Teese. Mais avant de tout donner dans le télé-crochet phare de TF1, l'interprète du titre "Roi" donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

En avril dernier, il officialisait sa nouvelle relation. En effet, il avait posté une photo de lui en compagnie de l'homme qui partage sa vie. "C'est officiel, we are dating", postait-il en légende. Et de poursuivre : "Nous pourrions le cacher, mais je me sens à l'aise sur les réseaux (et surtout avec vous) pour en parler publiquement. Cassem et moi, c’est une histoire née il y a peu de temps, mais nous sommes très heureux".

"C'était magique !"

Le 6 juillet dernier, Bilal Hassani a assisté au mariage de Nabilla et Thomas Vergara au château de Chantilly. Une cérémonie grandiose qui a été en partie gâchée par un cambriolage survenu en pleine nuit. Mais pas question pour le couple de se laisser abattre. Au lendemain du vol, ils ont confié sur Snapchat vouloir passer à autre chose. Ils se sont depuis envolés vers Ibiza pour profiter de leur lune de miel.

Sur sa page Instagram, Bilal Hassani a partagé un souvenir du remariage de Nabilla et Thomas Vergara. En effet, il a posté un cliché sur lequel il prend la pose aux côtés de son compagnon. En légende, il a écrit le message suivant : "Such a beautiful moment ! (Un si beau moment !) Merci Nabilla et Thomas Vergara, c'était magique !" Les internautes n'ont pas manqué de commenter l'apparition du couple sur la Toile. "Vous êtes magnifiques ensemble", a posté un internaute. "Les plus beaux", a poursuivi un autre.

Par Clara P