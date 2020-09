Biopic de Grégory Lemarchal : Mario Barravecchia dézingue Jean-Pascal Lacoste

Après Sofiane et Mathieu Johann, c'est au tour de Mario Barravecchia de s’en prendre Jean-Pascal Lacoste. Alors que TF1 a diffusé ce lundi 7 septembre 2020 le biopic sur Grégory Lemarchal "Pourquoi je vis", l’agitateur s’est dit "mal à l’aise" en découvrant les retrouvailles entre les anciens candidats de la quatrième saison de la "Star Academy". "Parce qu’il y a le film, ils se rassemblent entre eux en disant : 'Ouais on est tous amis…'. Pourquoi ils ont attendu ? S’ils sont soi-disant 'copains depuis la Star Ac', depuis 15 ans… Ce qui est archi faux ! [...] Ils ne se parlent plus ! C’est juste ce côté hypocrite qui me fait chier, moi !", a lancé le chroniqueur de C8. "Moi, ça me met un peu mal à l’aise. Je n’ai jamais eu de problème avec TF1, mais j’ai la sensation qu’on se sert beaucoup de ça. […] Je ressens un peu trop le côté business autour, malheureusement, de la maladie", a-t-il ajouté.

Des propos qui en ont agacé plus d’un. Sur Facebook, son ancien camarade de promo Mario Barravecchia s’est emporté contre l’agitateur : "Pour l'un des anciens candidats de la Star Ac 1 qui critique depuis quelques jours ce biopic (juste pour faire un peu de buzz)... Comme mon ami Mathieu Johann l'a si bien dit, il ne doit pas savoir ce que signifie le mot ‘amitié’, a lancé Mario. Il est tellement beau de voir les copains de la Star Ac 4 si proches, une amitié sincère qui fait plaisir à voir... Ce n'est malheureusement pas le cas de la première édition". Demandant du "respect" pour Grégory Lemarchal, Mario Barravecchia a fustigé "les frustrés de la vie" qui critiquent le long-métrage.

Sofiane tacle à son tour Jean-Pascal Lacoste

L’Italien n’est pas le seul à avoir répondu aux propos du nouveau chroniqueur de "Touche pas à mon poste" sur C8. Très remonté, Sofiane n’a pas hésité à le tacler dans sa story Instagram en lui écrivant : "Petit message à Jean-Pascal parce que je viens de voir les conneries que tu racontes dans TPMP. Hey frère, tu peux faire ce que tu veux, nous décrédibiliser, nous salir… On est une saison spéciale, on a un gagnant spécial, ce qu’on a vécu entre nous est spécial et tu pourras jamais remettre ça en cause. Je te le dis franchement, tu peux faire la langue de p***, avoir des doutes, nous on n’en a pas". Visiblement très remonté, il a ajouté : "On se tape pour une bonne cause, pour l’association, on sera toujours derrière Greg, même 15 ans après. Peut-être que ça te troue le c** mais c’est pas de notre faute si t’es pas tombé sur la bonne saison. T’es peut-être jaloux mais venant de toi, je me dis : ‘L’agitateur, pour l’instant t’as agité de la m****’. […] Ciao guignol !"

