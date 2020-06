Biopic de Grégory Lemarchal : Nikos Aliagas en dit plus sur son rôle

La diffusion du biopic sur Grégory Lemarchal sur TF1 devrait être un moment fort de l'année télé. Nikos Aliagas qui a côtoyé le jeune homme quand il présentait la Star Academy a décidé de jouer son propre rôle dans le téléfilm. Dans Le Figaro TV Mag ce 12 juin, il en dit plus sur son rôle. "J’interprète mon propre rôle dans “Pourquoi je vis”, le biopic sur Grégory Lemarchal. J’ai juste joué la séquence lorsque Grégory chante à la finale et remporte la “Star Ac’”. Pour moi, c’est certainement le moment le plus intense", déclare l’animateur phare de TF1. L’occasion pour Nikos Aliagas de rendre hommage à Mickaël Lumière qui joue le chanteur décédé à 23 ans de la mucoviscidose. "Mickaël Lumière, qui joue Grégory, est d’une extrême courtoisie et d’une grande politesse. Dans son jeu d’acteur, il est bluffant! ", indique-t-il.

Un tournage particulièrement émouvant

En mai, à Welcome Magazine, l’animateur confiait que le tournage n’avait pas été "un tournage comme les autres". Il racontait ainsi avoir fondu en larmes lors de la séquence où Grégory Lemarchal reprend le titre "Pourquoi je vis, pourquoi je meurs". Il n’a pas pu retenir ses larmes également quand il a vu Mickaël Lumière arriver sur le plateau reconstitué de la Star Academy. "Quand tu le vois arriver, c’est un choc. En plus il était humble, il ne jouait pas Grégory, il savait qu’il lui ressemblait. On était en larmes. On était tous en larmes", témoignait-il. Nikos Aliagas accompagnera les téléspectateurs de TF1 tout le week-end. Il est aux commandes de "La chanson de l’année" ce vendredi soir et demain, samedi 13 juin, il animera la finale de The Voice. Une finale particulière cette année en raison de la crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus.

Par Non Stop People TV