Biopic sur Grégory Lemarchal : Qui est Mickaël Lumière, l'interprète du chanteur disparu ?

Mickaël Lumière s’apprête à se faire connaître du public ce lundi 7 septembre puisque TF1 va diffuser le biopic sur Grégory Lemarchal. Aux côtés d’Odile Vuillemin et d’Arnaud Ducret, le jeune acteur va faire revivre sur le petit écran Grégory Lemarchal qui est décédé en 2007 des suites de son combat contre la mucoviscidose. Âgé de 23 ans, Mickaël Lumière s’est fait repérer sur internet avec des vidéos parodiques. Il a par la suite démarré sa carrière en 2016 dans le téléfilm "Pour elles", avant de faire un passage dans la série Plus Belle la vie. En 2018, sa carrière a connu un certain rebond puisqu’il a été choisi pour incarner le petit ami de l’héroïne dans le film "Mon bébé", avant de rejoindre le casting de "La vérité si je mens ! Les débuts". Il incarnait alors Dov jeune, personnage campé par le passé par Vincent Elbaz puis Gad Elmaleh. Et ce lundi 7 septembre Mickaël Lumière se lance dans un nouveau défi, celui d’incarner Grégory Lemarchal.

Un rôle important pour le jeune acteur

Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, Mickaël Lumière s’est confié sur ce projet, et a expliqué comment il s’est préparé pour le rôle : "J’ai regardé toutes les quotidiennes et les primes de la Star Ac' que j’ai trouvés. J’ai vu des heures et des heures de vidéo afin d’engranger un maximum d’informations, d’observer l'attitude de Grégory, sa façon de bouger, de parler. J’ai découvert une vraie belle personne". Le jeune acteur a également révélé avoir une certaine pression : "Grégory est encore très présent dans l'esprit d'un grand nombre de Français. L’incarner crée une certaine pression, forcément. Il est important de respecter sa mémoire, tout comme ses proches. Il ne faut décevoir personne, s’assurer de la véracité de l’histoire, mais aussi savoir ce que vivent les patients atteints de mucoviscidose. J’ai appris énormément et ce tournage m’a fait grandir. J'espère que le résultat sera à la hauteur des attentes".

Par Alexia Felix