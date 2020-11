Blandine Bellavoir (Coup de foudre à Bangkok) : qui est son compagnon Arnaud Perron ?

C'est d'abord en tant que mannequin que nous avons pu découvrir Blandine Bellavoir. La jeune femme a en effet été modèle pour L'Oréal et plusieurs marques de coiffures. Celle qui est née à Guérande s'est ensuite lancée dans une carrière de comédienne et commence par incarner Sonia Escudier, petite amie de Maxime Robin, dans la célèbre série "Pus belle la vie". Après un rôle dans la série "Maison close" où elle joue Angèle, Blandine Bellavoir décroche un rôle dans la série "Les Petits Meurtres d'Agatha Christie".



L'actrice de 36 ans a d'ailleurs dit adieu à son personnage d'Alice Avril dans l'épisode diffusé le 16 octobre dernier. Les fans de la série et de l'actrice ayant fait part de leur tristesse, ils vont pouvoir se consoler ce lundi 16 novembre 2020 puisque Blandine Bellavoir est à l'affiche du film "Coup de foudre à Bangkok" sur TF1.

Dans cette fiction, Blandine Bellavoir campe le rôle de Laura Brunel, architecte passionnée envoyée dans la ville de Bangkok. Son agence participe à un appel d'offres pour la construction d'un centre commercial futuriste. Sur place, Laura tombe sous le charme de Marc Lavoisier (incarné par Loup‑Denis Elion), responsable d'une ONG s'occupant d'orphelinats en Asie du Sud- Est.... Ce que Laura ne lui a en revanche pas dit, c'est que pour construire le centre commercial, il va falloir détruire l'orphelinat local...

Blandine Bellavoir en couple et maman

Depuis plusieurs années, Blandine Bellavoir est en couple avec Arnaud Perron. Comme sa chérie, le jeune homme a un pied dans le monde du cinéma. Il est en effet apparu dans le film "Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec" en 2009 mais aussi dans des publicités pour la compagnie d'assurances MMA. S'il a donné la réplique à sa compagne dans un épisode des Petits meurtres d'Agatha Christie diffusé en 2014, Arnaud Perron est désormais directeur de production de la société Coffee&TV.



Depuis janvier 2019, Blandine Bellavoir et Arnaud Perron sont les heureux parents d'un petit garçon. Désireux de garder un semblant de vie privée, le couple n'a jamais dévoilé le prénom de leur fils.

Par E.S.