Bodyguard (France 2) : la série à succès aura-t-elle une saison 2 ?

Après les séries La Casa de Papel, Strangers Things, The Witcher, You, ou encore Mindhunter, Netflix a encore créé le buzz en 2018 en diffusant la série "Bodyguard" sur sa plateforme. L'intrigue nous entraîne en Angleterre et plus précisément à Londres où David Budd (Richard Madden), un vétéran de l'armée travaille pour le service de police métropolitaine lorsqu'il est chargé de protéger le puissant ministre de l'Intérieur. Face aux manipulations et aux divers rebondissements, il est alors confronté à un dilemme compliqué : choisir entre son devoir et sa foi.



Si la série était déjà un véritable succès lors de sa diffusion sur petit écran en Angleterre, sur la chaîne britannique BBC, elle a de nouveau suscité l'engouement auprès des utilisateurs de Netflix à l'été 2018. Et malgré le buzz né autour de la série, ni le tournage, ni même un script de la saison 2 n'ont été confirmés par les producteurs, depuis la fin de diffusion de la première saison.

Bodyguard : Richard Madden évoque la saison 2

Si le showrunner de la série Jed Mercurio avait émis ses réserves, l'acteur principal Richard Madden a évoqué l'avenir de la série à l'été 2019, alors qu'il était en pleine promotion du film Rocketman : "C'est quelque chose dont nous discutons activement. Quand on a fait la série, il ne devait y avoir qu’une seule saison. [...] Mais maintenant, la série a attiré l'attention de tellement de personnes, et ça m'attire moi parce que je suis fasciné par ce personnage. Je suis fasciné par cet homme qui a traversé tant de choses, et j'ai très envie de voir ce qui lui arrive dans deux ans. Où en sera-t-il en terme de santé mentale, de sa femme et de ses enfants, de sa carrière ? [...] J'ai très envie de travailler avec Jed et de déterminer dans quelle direction ira l'histoire la fois prochaine. Mais nous avons décidé de ne pas précipiter les choses et de ne pas tourner cette année. On va laisser du temps passer et rendre justice à la série." a-t-il déclaré au magazine Deadline. Fin 2019 c'est l'acteur Nicholas Gleaves, qui interprète Roger Penhaligon dans la série qui assurait que Bodyguard aurait une seconde saison, après avoir discuté avec l'un des producteurs.

