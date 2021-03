Booba dans TPMP : sa surprenante confidence sur son expérience avec la sorcellerie

Voilà environ une semaine que Carla Moreau est au cœur d’un énorme scandale qui passionne les Français. La candidate de téléréalité est accusée d’avoir eu recours à la sorcellerie par le biais d’une voyante, pour nuire à certains de ses amis de la famille des "Marseillais". Sur les réseaux sociaux, plusieurs messages vocaux où Carla Moreau élabore son plan avec une voyante qui répond au nom de Danaé, ont été dévoilés.

Et si les théories du complot et les différentes hypothèses se multiplient sur la toile, deux clans distincts se sont formés : ceux qui apportent leur soutien à la jeune femme de 24 ans qui aurait été manipulée et accusée à tort, face à ceux qui croient qu’elle a dupé tout le monde pour connaître la gloire et le succès.

BOOBA SE CONFIE SUR SON EXPÉRIENCE AVEC LA SORCELLERIE

Ce jeudi 4 mars 2021, Booba était sur le plateau de TPMP pour assurer la promotion de son nouvel album baptisé "Ultra". Le rappeur qui est dans le milieu depuis 2002 a confié à Cyril Hanouna que ce nouvel opus serait son dernier. Le papa de Luna et Omar va néanmoins continuer de faire parler de lui puisqu’il a de nombreux autres projets à savoir la production d’artistes mais aussi le lancement d’une série télévisée dont quatre saisons ont déjà été tournées…

Après avoir évoqué son futur, Booba a été invité à réagir à l’affaire de sorcellerie qui secoue la famille des "Marseillais". "Booba tu y crois toi à ça" a demandé Cyril Hanouna après l’intervention d’une jeune femme se disant sorcière, qui a expliqué les différentes pratiques utilisées dans la magie. "J’ai déjà enterré des œufs avec des dessins dessus au Sénégal… J’ai déjà fait des trucs hein" a-t-il avancé. "Ça a échoué… mais je sais que ça existe" a-t-il ensuite déclaré.

Par E.S.