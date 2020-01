Boyard Land : Patrice Laffont sceptique, il donne son avis (Exclu vidéo)

Le 21 décembre dernier, France 2 a lancé une toute nouvelle émission baptisée "Boyard Land" dans laquelle deux équipes de quatre célébrités s'affrontent et réalisent plusieurs épreuves afin de remporter un trésor. Sous les traits du directeur du parc d'attractions, les téléspectateurs ont retrouvé Willy Rovelli, connu pour incarner le cuistot totalement déjanté dans "Fort Boyard".

Dans une interview accordée à La Provence, l'humoriste s'est confié sur cette nouvelle aventure. "À la différence du cuistot psychopathe, le directeur du parc a vraiment envie que ses invités passent un bon moment. Il va même jusqu'à leur donner de l'argent. Mais chassez le naturel, il revient au galop ! Il a quand même truffé, çà et là, les attractions de quelques pièges".

"Boyard Land", une bonne idée ?

Actuellement en pleine promotion de son spectacle "Dernier tour de piste" qu'il joue sur la scène de l'Alhambra à Paris, Patrice Laffont était l'invité du "Good Morning Week-End". Après avoir révélé qu'il était ruiné, le célèbre présentateur de "Fort Boyard" a donné son avis sur "Boyard Land". "C'est très beau esthétiquement", a-t-il commencé. Et de poursuivre : "Fort Boyard, c'est une émission que les gens attendent l'été dans des conditions très particulières. C'est leur truc d'été. On avait à l'époque prolongé pendant l'hiver. Pendant cinq, six émissions, ça n'avait pas marché. Et là, à force de tirer sur la corde, même si c'est bien fait, très beau, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée qu'ils aient eue, mais ce n'est que mon avis", a-t-il dit.

Contenu exclusif. Ne pas reprendre sans citer "le Good Morning Week-end" de Non Stop People.

Par Non Stop People TV