Boycott de Miss France : Clémence Botino répond à Laurent Ruquier (exclu vidéo)

Le 30 novembre dernier, Laurent Ruquier taclait vertement l’élection de Miss France, diffusée depuis des années sur TF1. "Je lance un appel : boycottons cette année l’élection de Miss France. il faut arrêter de regarder des femmes comme des objets, cesser de les juger sur leur physique et systématiquement privilégier les plus jolies", déclarait-il en début d’émission. Des propos qui avaient suscité de vives réactions notamment de la part des principaux concernés à savoir le comité Miss France et Sylvie Tellier. Si l’animateur est depuis revenu sur ses dires et a assuré qu'il s'agissait d'une blague, sa déclaration reste.

Miss France 2020 se défend

Invitée de "Good Morning week-end" sur Non Stop People, Miss France 2020, Clémence Botino est revenue sur les propos de l’animateur. "J’ai rencontré Laurent Ruquier parce que j’ai fait ‘Les Enfants de la télé’, on n’a pas forcément discuté mais je ne comprends pas pourquoi il y a ce déferlement de critiques autour de Miss France", commente la reine de beauté. "[…] On parle beaucoup de l’exhibitionnisme, du fait d’être en maillot de bain, mais pour une jeune femme, ça nécessite beaucoup de courage et d’effort sur soi pour arriver devant 8 millions de téléspectateurs et assumer son corps. On a toutes du travailler dur, prendre sur nous. Moi je sais ce que ça m’a coûté aujourd’hui Miss France […] ce n’est pas du tout qu’un concours de beauté", assène la jeune femme sur Non Stop People. "Aujourd’hui, dans mon rôle de Miss France, je me sers de tout ce que j’ai acquis dans mes études, dans ma vie…", conclut-elle.

Par Non Stop People TV