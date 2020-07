Brigitte Lahaie de retour dans le porno : ces conditions qu’elle a posées

À 64 ans, Brigitte Lahaie retrouve l’une de ses premières amours. Alors qu'elle a mis un terme à sa carrière dans le X en 1995, l’animatrice radio vient de tourner un nouveau film érotique intitulé “Une dernière fois”. Invitée au micro des "Grandes Gueules" sur RMC, ce jeudi 16 juillet 2020, elle s’est confiée sur ce nouveau projet. Si elle a longtemps hésité avant d’accepter la proposition faite par la réalisatrice Olympe de G, elle explique : “C'est l'histoire qui m'a plu, le scénario, et puis j'ai un peu réfléchi quand même parce que c'est vrai que c'était... Je ne savais pas comment j'allais réagir, de me remettre nue devant une caméra !”

Inquiète de faire son grand retour dans le X, “avec le recul", elle se dit "ravie" de l'avoir fait. "Ça a été une belle expérience, et je crois que ce film a quelque chose à dire”. Selon elle, “la pornographie peut aussi transmettre des messages intéressants, je ne veux pas défendre la pornographie actuelle. Faire ce film, c'était montrer qu'on peut quand même faire des films qui montrent du sexe et qui ont quelque chose à dire".

Les conditions imposées par Brigitte Lahaie

Dans une interview accordée au hors-série spécial sexe des Inrockuptibles, elle explique que si elle a “hésité” avant de se lancer, c’est “parce que je savais que j’avais plus à y perdre qu’à y gagner”. “Aujourd’hui, ça marche très bien pour moi à la radio et me remettre nue pour tourner des scènes érotiques, au regard de ce que j’avais été dans la splendeur de ma jeunesse, c’était risqué”.

Une fois sur le plateau de tournage, elle raconte avoir posé ses conditions dont celle de ne pas voir son sexe en gros plan. “Ça ne me dérangeait pas qu’on me filme en train de me masturber ou sur une scène de cunni, mais je ne voulais pas qu’on le voie. Non pas que j’ai un problème avec mon sexe, mais je trouvais que ça n’avait pas de raison d’être, par rapport à ce que je suis aujourd’hui. J’ai mis ce veto-là”.

Par C.F.