Brigitte Lahaie : pourquoi elle a décidé de refaire du porno à 64 ans

En octobre 2018, Brigitte Lahaie avait donné une interview au Point dans laquelle elle avait abordé plusieurs sujets, notamment celui du viol. Quelques mois avant cet entretien, l'animatrice radio avait tenu des propos polémiques en réaction à la publication de la tribune des 100 femmes dans les colonnes du Monde. "On peut jouir lors d'un viol, je vous signale", avait-elle lancé. Si elle avait présenté ses excuses lors de son passage dans l'émission "L'invité" sur TV5Monde, elle avait dit à nos confrères du Point ne rien regretter. "Des gens m'ont remerciée d'avoir dit ce qu'ils n'avaient jamais pu dire à leur thérapeute", continuait-elle.

Dans la suite de l'interview, elle avait donné son avis sur le mouvement #MeToo. "C'est très bien que la parole se libère avec #MeToo (...) Mais il ne faut pas que cela donne l'impression aux femmes qu'au moindre truc qui ne leur convient pas, elles peuvent aller porter plainte (...) Ce qui me gêne beaucoup dans ce mouvement (...) c'est qu'on ne responsabilise pas les femmes, qui sont réduites à des victimes d'hommes qui ne savent pas se maîtriser", disait-elle.

Une exigence pendant le tournage

Si Brigitte Lahaie fait parler d'elle aujourd'hui, c'est pour un tout autre sujet. En effet, l'animatrice radio a renoué à 64 ans avec le porno. Elle a joué dans un film disponible sur Canal+ qui s'intitule "Une dernière fois" et dans lequel elle campe le rôle de Salomé, une "belle femme en pleine forme" qui "refuse de vieillir". Brigitte Lahaie n'avait pas joué dans un film de ce genre depuis 1995, date à laquelle elle avait mis un terme à sa carrière dans le X.

Dans les colonnes des Inrockuptibles, elle a révélé les raisons de son retour dans ce milieu. Sa collaboration avec la cinéaste Olympe de G. y est pour beaucoup, tout comme le sujet abordé dans ce film. "Je me suis dit que ça permettrait à des femmes de plus de 50 ans de comprendre qu'on n'est pas sur la touche parce qu'on a passé un certain âge", a-t-elle dit. Toutefois, elle reconnaît avoir "hésité" avant de se lancer. "Je savais que j'avais plus à y perdre qu'à y gagner. Aujourd'hui, ça marche très bien pour moi à la radio et me remettre nue pour tourner des scènes érotiques, au regard de ce que j'avais été dans la splendeur de ma jeunesse, c'est risqué". Pendant le tournage, elle a exigé qu'"aucun gros plan" de son sexe ne soit réalisé. "Je trouvais que ça n'avait aucune raison d'être par rapport à ce que je suis aujourd'hui", a-t-elle confié.

Par Non Stop People TV