Brigitte Lahaie : pourquoi elle a voulu faire du porno (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission. Elle y reçoit du lundi au jeudi une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité, mais aussi sur les grands moments de sa carrière. Ce mardi 25 mai 2021, c'est avec Brigitte Lahaie que l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 s'est entretenue. L'occasion pour l'actrice de revenir sur son parcours professionnelle, elle qui, au départ, voulait être vétérinaire, puis hôtesse de l'air.

À 19 ans, Brigitte Lahaie quitte son milieu familial pour monter à Paris avec l'idée de peut-être devenir mannequin. Finalement, elle démarre dans le X. "J'ai 21 ans, c'était en 1976", précise-t-elle dans un extrait inédit. Comment s'est-elle lancée dans le milieu ? "Grâce à une annonce dans 'France Soir' qui disait : 'Recherchons femmes à fortes poitrines' (...) Comme en tant que mannequin on m'avait refusé parce que j'avais trop de poitrine, je me suis dit : 'Tiens, c'est pour moi'", poursuit-elle.

"C'était une sorte de pied de nez à mon éducation"

Dans la suite de l'entretien, Brigitte Lahaie explique qu'à ce moment-là, elle n'était pas du tout libérée sexuellement. "C'est mon inconscience ou mon courage. Je n'avais pas conscience de mon corps, mais je me disais que ça, au moins, c'était original. Vous savez, quand on a 20 ans, on ne sait pas très bien pourquoi on fait ça. On a une sorte d'ange gardien qui nous guide", dit-elle à Evelyne Thomas.

Après cette première expérience dans le porno, l'actrice de 65 ans poursuit les tournages. Pourquoi ? "Je crois que c'était une sorte de pied de nez à mon éducation. Après, j'ai évidemment compris plein de choses parce que j'ai fait un petit peu de travail sur moi-même. Ma mère a eu quelque chose de compliqué parce que sa propre mère a été rejetée. C'était un peu une manière pour moi de vraiment faire un pied de nez à cette petite société bourgeoise où il faut être bien-pensant, il faut cacher. Moi, je n'ai rien caché. Il y a avait aussi cette revendication de libérer la femme. Cest une époque où les femmes avaient peu de place dans la société et où elles avaient peu de place dans la parole de la sexualité", répond-elle.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV