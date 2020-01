Brigitte Macron bientôt dans Quotidien ? Yann Barthès ferait tout pour la convaincre

Le 8 janvier 2020, le coup d'envoi de la 31e édition des pièces jaunes a été donné. Reprenant le flambeau à la tête de la fondation Hôpitaux de Paris en succédant à Bernadette Chirac, Brigitte Macron s'est confiée sur sa prise de fonction auprès de nos confrères de TV Magazine il y a quelques jours : "Mes engagements viennent des Français qui me sollicitent, m'interpellent et qui me parlent de leurs difficultés et de leurs attentes. Bien des courriers que je reçois concernent la rupture familiale, sociale et culturelle qu'engendre l'hospitalisation de longue durée. Cet engagement à répondre à ceux qui m'écrivent prend donc tout son sens dans l'action que mène la Fondation. Tant que je pourrai être utile, je le serai pleinement. Avec discrétion, mais en rassemblant toutes les énergies nécessaires". Et pour promouvoir l'opération des pièces jaunes, Brigitte Macron pourrait bien faire un passage dans les prochains jours dans l'émission Quotidien.

Une rencontre secrète entre Yann Barthès et Brigitte Macron

Selon nos confrères du Parisien, Yann Barthès serait en négociation depuis plusieurs semaines avec la femme d'Emmanuel Macron en vue de sa prochaine venue sur le plateau de Quotidien. Le présentateur s'était même rendu, selon le Parisien, au palais de l'Élysée il y a quelques mois pour une rencontre très secrète avec la première Dame afin de préparer cette future venue. La possible interview de Brigitte Macron par Yann Barthès porterait sur son nouveau rôle d'ambassadrice pour la campagne des pièces jaunes : "Elle voudrait sensibiliser les jeunes", a expliqué un proche de l'Élysée au Parisien. Toutefois, les attaques lancées par Quotidien à l'encontre d'Emmanuel Macron pourraient bien dissuader Brigitte Macron. Affaire à suivre.

Par Alexia Felix