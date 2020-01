Brigitte Macron : comment Laurence Boccolini et les autres animateurs lui viennent en aide

Le 14 décembre dernier, TF1 a diffusé la grande finale de "Mask Singer", nouvelle émission lancée six semaines plus tôt sur la chaîne. À l'issue de ce dernier round, c'est Laurence Boccolini qui a été sacrée gagnante de l'émission face à Franck Leboeuf (le paon), Julie Zenatti (le panda) et Karl Zéro (l'aigle).

Pendant la compétition, l'animatrice était dissimulée sous le masque de la licorne. En larmes, elle a dédié sa victoire à sa fille, Willow avant de poster un long message sur sa page Instagram. "La licorne vous remercie du fond du coeur pour tous vos messages ! Ce fut une aventure incroyable, inoubliable. Cinq semaines de travail intense, de trouille, de répétitions, de claustrophobie intense qui restera dans mon coeur à jamais", postait-elle.

Un numéro spécial sur TF1

Ce vendredi 10 janvier 2020, TF1 diffuse un numéro spécial du "Grand concours des animateurs" présenté par Laurence Boccolini. Deux jours après le lancement à Orléans de la 31e collecte des Pièces jaunes, une pléiade d'animateurs a accepté de participer à l'émission pour la bonne cause. En effet, Nikos Aliagas, Christophe Beaugrand, Denis Brogniart, Camille Combal, Valérie Damidot, Karine Ferri ou encore Jean-Luc Reichmann tenteront de récolter des fonds au profit de cette célèbre opération menée chaque année par la Fondation Hôpitaux Paris-Hôpitaux France.

Une belle façon pour Laurence Boccolini et les autres animateurs de venir en aide à Brigitte Macron qui a repris "les rênes d'une épopée née en 1989" (via Le Parisien). La femme d'Emmanuel Macron succède à Bernadette Chirac dans cette mission. Invitée au journal télévisé de Jean-Pierre Pernaut, elle a tenu à rendre hommage à la veuve de Jacques Chirac. "Merci pour tout ce qu'elle a fait (...) Merci Madame, vous avez toute mon admiration et je vais essayer, effectivement, de faire comme vous et de relever encore de nouveaux défis", a-t-elle dit le 8 janvier dernier.

Par Clara P