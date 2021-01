Brigitte Macron dans Le Grand Concours des Animateurs : qu’en a pensé Twitter ?

Ce vendredi 22 janvier 2021, TF1 diffusait "Le Grand Concours des Animateurs" présenté pour la première fois par Alessandra Sublet. Cette année, le programme était au profit des Pièces Jaunes, parrainée par Didier Deschamps et Brigitte Macron. La Première dame était donc sur le plateau du "Grand concours des Animateurs". Jusque-là, pas de surprise pour les téléspectateurs puisque la venue de Brigitte Macron dans "Le Grand Concours des Animateurs" avait été annoncée sur les réseaux sociaux. Mais alors que de nombreux téléspectateurs s’attendaient à voir la Première dame affronter les autres candidats, ce ne fut pas le cas.

"C’est quoi cette arnaque ?"

Sur Twitter, les internautes n’ont pas caché leur déception concernant le temps de passage de Brigitte Macron dans l’émission. En effet, si certains s’attendaient à ce qu’elle réponde aux questions de culture générale posées par Alessandra Sublet, d’autres ont considéré que la Première dame avait fait un passage éclair. L’épouse d’Emmanuel Macron récemment testée positive à la Covid-19 n’est, en effet, restée que quelques minutes sur le plateau. "Ah mais elle joue pas Brigitte Macron ? Trop nul", "Je pensais que Didier Deschamps et Brigitte Macron allaient jouer ce soir, je trouvais l’idée incroyable ! Mais non, intro et adios... Je suis déçu", "J'ai cru que Brigitte allait jouer sans dec’ c'est pour ça que j'ai mis la tv", "Je zappe, j'ai mis la télé seulement pour voir Brigitte Macron répondre à toutes les questions et humilier les autres. Elle est restée 5 secondes, c'est quoi cette arnaque ?", "Euh elle est passée où Brigitte Macron ? Je croyais qu'elle participait moi ? C'est bidon, je me barre", peut-on lire sur Twitter.

Par Matilde A.