Bruce Toussaint : pourquoi il a refusé de présenter le JT de M6 (Exclu vidéo)

Bruce Toussaint a choisi le plateau de l'émission "Face aux médias" pour revenir sur certains moments marquants de sa carrière. Ainsi, le journaliste a évoqué sa collaboration avec Marc-Olivier Fogiel, le nouveau patron de BFMTV. Chaque jour, l'ancien animateur d'Europe 1 anime sur la chaîne d'information en continu l'émission "Tonight Bruce Infos", une version remaniée de "Grand Angle".

"Pour moi qui suis un personnage d'antenne et pour tous les autres qui sont à l'antenne sur cette chaîne, je pense que c'est formidable d'avoir un patron qui sait à ce point ce que c'est de présenter une émission, être vraiment au contact de l'antenne, de l'actualité au jour le jour", confie-t-il. Et de poursuivre : "On se voit beaucoup, on se parle beaucoup. Il est comme je l'ai toujours connu, c'est-à-dire à fond".

"C'était une erreur..."

Dans ce même entretien, Bruce Toussaint révèle pourquoi il a refusé de présenter le 19:45 de M6. "Je pense que mon histoire avec Canal+, ça n'était pas terminé. Il fallait que j'aille au bout. Je venais de commencer cette histoire avec cette bande (...) et j'avais envie de continuer à m'amuser avec eux. Peut-être aussi par frilosité et par manque de pif", dit-il. La proposition lui avait été faite au lancement du journal.

Et de préciser : "J'ai eu un doute sur le fait que M6 réussisse à s'imposer sur le front de l'info. C'était une erreur, non pas de refuser, mais en tout cas de penser qu'ils n'allaient pas réussir parce qu'ils ont réussi, très rapidement. Ça a été un succès. Je ne l'ai jamais regretté. Il y a des choses qui se font, qui ne se font pas. Ça ne m'a pas dérangé, au contraire. C'était un épisode du fameux mercato qui se déroule chaque année".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Face aux médias" de Non Stop People.

Par Non Stop People TV