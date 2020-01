Bruno Guillon : ce jour où il a été condamné pour avoir insulté une femme à la radio

Les fans de Bruno Guillon vont être ravis : en effet, l'animateur de 48 ans présente ce vendredi 24 janvier 2020 sur France 3 "Les enfants de la musique", une émission qui permettra aux téléspectateurs de replonger dans les années 1970 et 1980. Pour l'occasion, la production a convié de nombreuses personnalités, de Baptiste Giabiconi à Vaimalama Chaves en passant par Cartman ou encore Stone. Au programme de cette soirée musicale : des blind-tests, des batailles de play-back ou encore des karaokés. Des guests inattendus tels que La Compagnie Créole, Roch Voisine ou encore Linda de Suza seront aussi de la partie.

Depuis le 1er février 2018, Bruno Guillon est aussi aux commandes de l'émission "Les Z'amours". Il a ainsi succédé à Tex après son éviction pour sa blague sur les femmes battues.

"Je m'étais excusé..."

En avril 2018, Bruno Guillon a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à 500 euros d'amende avec sursis, 1500 euros de dommages et intérêts et 800 euros de frais de justice pour "injure publique" (La Dépêche). Des faits qui remontaient au 19 janvier 2015 lorsque l'animateur avait traité une employée de location de voitures de "super connasse" lors d'un direct sur Fun Radio. Au lendemain de sa condamnation, le présentateur des "Z'amours" avait accepté de réagir dans "Le Buzz TV" de TV Magazine.

Il avait ainsi confié qu'il regrettait les faits, "parce que tout de suite après, je m'étais excusé auprès de la personne en question". Et de préciser : "Le mot que vous avez cité, c'était le mot 'connasse'. Il y a trois ans, pour rappel, Camille Cottin cartonnait au cinéma avec le film 'Connasse' et le bouquin 'La femme parfaite est une connasse', best-seller en France. Je n'ai pas vraiment pris ça pour une insulte. Je peux comprendre que la personne l'ait pris comme tel, c'est pour ça que je me suis excusé (...) Je comprends qu'elle ait été touchée (...) C'était dans le feu d'une émission de radio".

Par Non Stop People TV