Bruno Guillon : Cette autre star avec qui il est souvent confondu

En ce moment, tout réussit à Bruno Guillon qui anime depuis la rentrée 2019 l'émission "Le Grand Studio RTL Humour" sur RTL. Si son nom était encore peu connu des Français il y a quelques années, les téléspectateurs de la chaîne publique l'avaient déjà vu à de nombreuses reprises dans des émissions sur France 2. D'ailleurs, il est devenu le successeur de Tex, en présentant depuis le 1er février 2018, "Les Z'amours". Aujourd'hui, il est l'un des animateurs phares du petit écran et Bruno Guillon, qui a eu un terrible accident de voiture, se voit davantage sollicité par la chaîne publique. Pour célébrer les fêtes de fin d'année en beauté et le passage imminent à 2020, l'animateur de 48 ans reçoit de nombreux invités dans l'émission "Les enfants de la musique", diffusée ce vendredi 27 décembre à 21h sur France 3. Et l'ambiance s'annonce festive ! En tout cas, si Bruno Guillon s'est aujourd'hui fait un nom dans le milieu de la télé, il a souvent été confondu avec une autre célébrité et cela lui a causé quelques problèmes...

"Des gens m'ont insulté"

Bruno Guillon, qui a perdu de vue Camille Combal, avait révélé à Voici en 2016 que certaines personnes le confondaient "physiquement, à une époque, avec Laurent Ournac.". Si à présent, ce n'est plus le cas, son nom de famille prête parfois encore à confusion. Il a souvent été pris pour un autre, notamment Stéphane Guillon. Cette similitude n'a pas toujours été agréable pour l'animateur qui fait parfois les frais de la réputation très controversée de l'humoriste. Si certains l'apprécient, d'autres le détestent carrément et Bruno Guillon l'a bien compris. Il a expliqué au magazine : "Cela m’a valu quelques déconvenues des fois, sur des gens qui m’ont insulté. Après ils me voyaient et ils me disaient 'Ah, mais vous n’êtes pas le gars de la télé !'". Heureusement, ils se sont rendus compte de leur erreur.

Par Solène Sab