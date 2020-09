Bruno Masure : son tacle envers Nagui et "ses leçons de morale"

Ce n'est plus un secret pour personne, l'animateur Nagui aime bien faire quelques petites leçons de moral sur ses plateaux télévisées. En effet, il y a quelques jours, il s'en prenait à un candidat avocat de Tout le monde veut prendre sa place. Nagui lui reprochait de défendre des "assassins" et lui a donc demandé : "Vous arrivez à dormir le soir, sans blaguer ?". Le candidat a essayé tant bien que mal de se défendre en expliquant : "au tribunal, on n'est pas là pour faire de la morale, on est là pour défendre."



Un échange de plusieurs minutes qui a légèrement agacé les téléspectateurs qui n'ont pas manqué de pointer du doigt la énième leçon de moral de Nagui qui a récemment défendu Catherine Deneuve. "Ça n'a aucun sens et c'est vrai que Nagui est de plus en plus lassant en jugeant ceux qui fument, ceux qui boivent, ceux qui mangent de la viande... C'est le père-la-morale du PAF", "Nagui a facilement la morale à la bouche, heureusement que dans notre Pays les avocats peuvent faire respecter le droit en déjouant les failles des accusations" écrivaient-ils sur Twitter.

"On se croirait au catéchisme"

Et il semblerait que les internautes ne soient pas les seuls à être agacé par les propos du mari de Mélanie Page. Bruno Masure a fait part de son agacement ce matin dans un tweet. À l'heure de l'émission de Nagui sur France Inter, "La bande originale", il a publié sur son compte le message suivant : "J'adore la radio mais j'ai de plus en plus de mal avec La bande originale. Si tous les chroniqueurs sont drôles et impertinents, le tandem Nagui/Leïla Kaddour nous assène des leçons de morale, pataugeant dans la bien-pensance et le politiquement correct. On se croirait au catéchisme."

Par J.F.