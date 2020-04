Bruno Solo : Son touchant appel à l’aide pour les enfants maltraités

Les stars se mobilisent pour les enfants alors que le confinement en France pourrait bien être prolongé. Après le vibrant message de Thierry Beccaro pour les enfants victimes de violence, c’est l’acteur Bruno Solo qui a décidé de prendre la parole. Alors que les forces de l’ordre enregistrent une montée des violences conjugales en France à l’égard des enfants, Bruno Solo, ambassadeur de La Voix de l’enfant, a lancé un appel ce dimanche 12 avril alors qu’il était l’invité du journal de 20 Heures sur France 2 : "Le confinement est pour certains quelque chose de difficile à vivre. Mais il faut s'imaginer que pour d'autres, le confinement est quasiment une réclusion, un confinement carcéral et notamment pour les enfants. Un enfant qui assiste aux coups qui sont donnés à sa maman, évidemment, c'est un traumatisme qui est d'une violence cataclysmique. Cette recrudescence, en ce moment, chez les femmes et chez les enfants est très inquiétante. Et ça touche toutes les couches de la population, là, il n'y a pas de problème de classes sociales, hélas ! Là-dessus, il y a vraiment une sorte de, d'égalité, même si le mot est très mal choisi".

"On a le devoir d’intervenir"

Très ému, Bruno Solo a tenu à inciter les Français à signaler ces faits de violences lorsqu’ils en sont témoins : "On confond le fait de signaler et le fait que cela pourrait être pris comme de la délation. Mais c'est vrai qu'on a le devoir - même si c'est très compliqué, je l'ai vécu, moi, personnellement, deux fois -, on a le devoir d'être vigilant vis-à-vis de cris qu'on peut entendre sur le palier, chez le voisin, quelque part, au dessus ou en dessous de chez soi. On a le devoir d'intervenir ! Ce n'est pas toujours évident, on peut même se tromper... Mais il vaut mieux se tromper que de laisser des enfants et des femmes être susceptibles de mourir sous des coups. (...) C'est difficile, mais il faut le faire". Bruno Solo a ainsi rappelé les numéros d’urgence, et a également fait un appel aux dons.

Par Alexia Felix