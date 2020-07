Bryshere Gray : l'acteur de la série Empire arrêté pour violences conjugales

Un nouvel acteur de la série "Empire" dans la tourmente. Après Jussie Smollett qui avait été inculpé pour fausse agression, c'est au tour de Bryshere Gray d'avoir affaire à la police. L'acteur qui a interprété Hakeem Lyon dans la série pendant six ans, a été interpellé par la police de Goodyear en Arizona ce dimanche 12 juillet. Bryshere Gray est accusé d’avoir agressé et étranglé sa compagne jusqu’à lui faire perdre connaissance, a rapporté TMZ. Après son agression présumée, la jeune femme a appelé en soirée la police pour dénoncer son calvaire qui aurait duré plusieurs heures au domicile.

"Agression aggravée et conduite désordonnée"

La jeune femme avait des blessures visibles sur le corps, ont indiqué les autorités. Pour être soignée, elle a ensuite été conduite vers un hôpital. Après cette alerte, les forces de l’ordre se sont rendues au domicile du couple pour interpeller l'acteur de 26 ans, accusé de violences conjugales, indique TMZ. Mais Bryshere Gray aurait refusé de sortir de chez lui. Face à la situation, le SWAT (unité d'intervention des forces de police) a dû intervenir. Une fois arrêté, l'acteur a ensuite été placé en garde à vue sous trois chefs d'accusations : coups et blessures aggravés, violences et troubles à l'ordre public. Dans un communiqué, le shérif du comté de Maricopa a indiqué que Bryshere Gray a été place en prison pour "agression aggravée et conduite désordonnée" avec une mise en accusation attendue le 20 juillet prochain.

Goodyear Police Arrest “Empire” Actor, Bryshere Gray on Domestic Violence Charges On Sunday night, July 12, 2020, at... Publiée par Goodyear Police Department sur Lundi 13 juillet 2020

Par Marie Merlet