BTP : Yassine Belattar se confie sur les menaces de mort dont il est victime

Cyril Hanouna commence l'année 2020 en fanfare. Jeudi 9 janvier, pour la rentrée de "Balance Ton Post" sur C8, l'animateur a fait appel à des invités qui ont suscité la controverse sur les réseaux sociaux. Si Geneviève de Fontenay est venue donner son avis très tranché sur Charlie Hebdo, Yassine Belattar a quant à lui répondu présent pour revenir sur les récentes polémiques auxquelles il a été mêlé. Il y a quelques jours, sur Twitter, l'humoriste s'en était pris à Zineb El Rhazoui à travers le message suivant : "Inch Allah t'es plus là en 2020". La machine était lancée. Aussitôt, la militante et journaliste lui a répondu : "Le 'comique de paix et d'amour Yassine Belattar m'a présenté ses vœux : ma disparition 'inch Allah'. Il me hait donc d'être libérée du joug de son Allah imaginaire. Je vous souhaite Yassine Belattar de l'émancipation en 2020." Un échange musclé qui a été très suivi sur les réseaux sociaux.

Yassine Belattar contre-attaque

Invité sur le plateau de "Balance Ton Post" pour revenir sur la polémique, Yassine Belattar ne s'est pas laissé faire. Face aux chroniqueurs, pour certains quelques peu hostiles à sa présence sur le plateau, l'humoriste a tenu bon et s'est ainsi confié : "Je suis menacé tous les jours de mort. Tous les jours." Une confidence qui a suscité la curiosité de Laurence Sailliet : "Par qui ?" lui a-t-elle demandé. "Poser cette question, ça voudrait dire que vous remettez en doute le fait même que je sois menacé" s'est indigné Yassine Belattar. Et de poursuivre, plus indigné encore : "Regardez ce pays à quoi il est réduit. C'est la condescendance. J'ai arrêté d'aller sur Twitter parce que le taux de menaces est très élevé, plus que sur les autres réseaux sociaux. Aujourd'hui, moi, il s'avère que j'ai plus fait parler de moi dans Valeurs Actuelles." Et Yassine Belattar de s'en prendre au passage au magazine hebdomadaire, qui écrit régulièrement des choses "abominables, de surcroit sur les gens issus de l'immigration".

Par Sarah M