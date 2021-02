Buffy - Joss Whedon accusé de harcèlement : David Boreanaz soutient Charisma Carpenter

Depuis le 10 février dernier, Joss Whedon est au coeur d'une vive polémique. Charisma Carpenter, l'interprète de Cordelia dans la très célèbre série "Buffy contre les vampires" accuse le réalisateur de harcèlement. Selon elle, Joss Whedon aurait fait vivre l'enfer aux membres du casting lors du tournage de la série mais également de son spin-off "Angel". Sur son compte Instagram elle écrivait : "Joss Whedon a abusé de son pouvoir à de nombreuses reprises lorsque nous travaillions ensemble sur les tournages de Buffy et d’Angel. Il trouvait cela drôle, mais cela a développé mon anxiété, m'a fait perdre le contrôle de moi-même et m'a éloignée de mes collègues. Ces incidents dérangeants ont déclenché une maladie physique chronique dont je souffre encore. C’est le cœur battant et lourd que je confie avoir surmonté cela en m'isolant et, parfois, de façon destructrice".

"Je suis présent pour toi pour t’écouter et te soutenir"

Suite à ces déclarations, Charisma Carpenter a pu compter sur le soutien de Sarah Michel Gellar, l'interprète de Buffy. "Bien que je sois fière d'associer mon nom à celui de Buffy Summers, je ne veux pas être à jamais associée à celui de Joss Whedon (…) Mais je soutiens tous les survivants d'abus et je suis fière qu'ils prennent la parole."

Et ce mardi 16 février, c'est David Boreanaz, connu pour son rôle d'Angel dans la série qui sort du silence sur Twitter : "Je suis présent pour toi pour t’écouter et te soutenir. Je suis fier de ta force”, a écrit le comédien américain de 51 ans sur Twitter. Ensemble, ils étaient également à l’affiche du spin-off “Angel”. Une prise de parole qui a fait du bien à Charisma Carpenter : “Je sais que tu es là pour moi David. J’apprécie tout ce que tu as fait pour montrer ton soutien en privé aussi. Particulièrement depuis mercredi. Merci beaucoup".

I am here for you to listen and support you. Proud of your strength — David Boreanaz (@David_Boreanaz) February 14, 2021

Par J.F.