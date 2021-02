Bug du 13h de TF1 : Jean-Pierre Pernaut pas étonné par ce gros problème technique

Un incident inédit a empêché la diffusion du JT de 13h ce jeudi 18 février. A cause d'un important problème technique, Marie-Sophie Lacarrau a annoncé aux téléspectateurs que la chaîne n’était "pas en mesure de diffuser un seul reportage" de ce journal. Avec presque une heure de retard, la présentatrice du journal a pu reprendre l'antenne pour diffuser le bulletin. Cette panne informatique a largement été commentée sur les réseaux sociaux tandis que Julian Bugier, qui a ironisé sur les "nouveaux téléspectateurs" du JT de France 2, a ensuite présenté ses excuses sur Twitter. Si Jean-Pierre Pernaut a quitté la présentation du journal en décembre dernier, il était pourtant présent dans les locaux lors de l'incident.

Jean-Pierre Pernaut présent dans les locaux

Le journaliste désormais présent sur LCI, a peut-être échappé à cette situation durant ses 33 années, mais n'a pas été étonné comme le rapporte Le Parisien. "Depuis le temps que ça devait arriver ! On le disait !", aurait-il lâché au milieu de la rédaction. L'intéressé a démenti ces propos mais plusieurs témoins les ont confirmés auprès du journal. Sans que TF1 ne donne de détails sur ce problème technique, Le Parisien a expliqué que le réseau n'a plus fonctionné et "que le logiciel qui gère à la fois le conducteur du 13 heures et les reportages" était "aussi en rade". "Sauf qu'il est impossible de proposer un vrai journal sans cet outil. Et pour compliquer davantage la situation, les logiciels de secours prévus pour contourner cette panne n'ont pas pu démarrer", a-t-il été indiqué.

Par Marie Merlet