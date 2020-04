Burger Quiz : Alison Wheeler fait l'unanimité sur la Toile après sa première

Déjà participante à plusieurs émissions de Burger Quiz, Alison Wheeler a cette fois-ci endossé le rôle d'animatrice pour la première fois. Après Jean-Paul Rouve, Gérard Darmon, Jérôme Commandeur ou encore Helena Noguerra, c'était mercredi soir au tour de l'humoriste de prendre les commandes du jeu d'Alain Chabat. Lomepal, Anne Depétrini, Mathieu Madénian et Maurice Barthélemy ont participé à ce dernier inédit de la saison. Habituée aux plateaux de télévision avec Quotidien où elle est chroniqueuse, Alison Wheeler avait pourtant des craintes avant de se lancer.

"Alison Wheeler est top en animatrice"

"J’ai un peu discuté avec Alain Chabat et Benoît Oullion (l'un des auteurs de l'émission, ndlr), et on va se revoir pour en parler, mais j’ai peur ! J’espère que ça va être sympa. J’espère qu’on ne va pas me jeter des tomates !", avait-elle confié à Télé-loisirs. Après sa présentation de Burger Quiz, Alison Wheeler peut se rassurer. De nombreux téléspectateurs ont été convaincus par son humour. "J'adore Alison Wheeler, aussi marrante que dans Quotidien", "Alison Wheeler est top en animatrice", "Elle s’en sort pas mal Alison pour sa première", "De mon avis personnel, la première d'Alison Wheeler à l'animation de BurgerQuiz est une réussite", "Alison wheeler en présentation du burgerquiz je dis OUI ! Cette fille est géniale", ont-ils complimenté Alison Wheeler. Un premier essai réussi.

Elle s’en sort pas mal Alison pour sa première — Charlène (@64_sel) April 1, 2020

J'adore Alison Wheeler, aussi marrante que dans Quotidien — Matth (@Flydon85) April 1, 2020

De mon avis personnel, la première d'Alison Wheeler à l'animation de est une réussite. — @NekoQuatorze (@NekoQuatorze) April 1, 2020

Alison Wheeler est top en animatrice — Laurene (@Laurene__o_O) April 1, 2020

Par Marie Merlet