C que du kif (C8) : Sophie Coste lève le voile sur les inégalités de salaire chez Chérie FM

La saison 2020 se terminera le 18 juin prochain pour Cyril Hanouna et ses équipes. En attendant de prendre congé, le trublion du PAF continue d'animer avec vivacité ses émissions sur la chaîne C8.



Ce mercredi 3 juin 2020, celui que l'on surnomme Baba était au rendez-vous pour un nouveau numéro de "C que du kif". L'occasion pour lui de revenir sur un classement fait aujourd'hui l'actualité. Selon Associated Press, Lisa Su, PDG d’Advanced Micro Devices, est, pour la première fois, la femme PDG la mieux payée au monde avec un salaire à 58,9 millions de dollars en 2019. De quoi réjouir Sophie Coste, Isabelle Morini-Bosc et Valérie Benaïm qui ont toutes salué cette belle revanche féminine.



Jean-Michel Maire s'est quant à lui empressé de remercier Cyril Hanouna qui "paie assez bien ses chroniqueurs par rapport aux autres rédactions". Sophie Coste n'a alors pu s'empêcher de souligner qu'à la radio, les inégalités de salaire entre hommes et femmes sont toujours présentes : "En radio, sur les mornings, la nana c’est toujours la potiche de service. Je fais exactement le même travail qu’Alexandre Devoise et je pense qu’il est payé deux fois plus que moi” a lancé la jolie brune.

Cyril Hanouna aide Sophie Coste à renégocier son salaire

Il n'en fallait pas plus pour que Cyril Hanouna décide de s'en mêler. L'animateur s'est en effet empressé de téléphoner Maryam Salehi, directrice déléguée du groupe NRJ. "Je ne sais pas si elle va répondre …" a alors tenté Sophie Coste un brin inquiète de voir la situation prendre une telle ampleur.



Puisque Maryam Salehi n'a pas décroché, Cyril Hanouna a décidé d'aller plus loin et a donc passé un coup de fil à Jean-Paul Baudecroux, fondateur et actionnaire principal de NRJ Group. Heureux que ce dernier réponde à l'appel, Cyril Hanouna n'y est pas allé par quatre chemins et a exposé le problème concernant le salaire de Sophie Coste. "Qu’elle vienne me voir”, a répondu le grand patron du groupe NRJ avec bienveillance. Reste plus qu'à savoir si la jolie brune réussira à obtenir gain de cause...

Par E.S.