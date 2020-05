C que du kiff : Valérie Benaïm victime d’un malaise en plein direct

Cyril Hanouna présente depuis lundi 11 mai une nouvelle émission, "C que du kiff". Un programme qui se déroule sur un nouveau plateau et sans public pour respecter les règles du déconfinement progressif. Ainsi, les chroniqueurs sont chacun à une place avec une distance d’un mètre entre eux. Mercredi 13 mai, Cyril Hanouna et sa bande n’ont pas épargné Michel Cymes et France 2, ils ont également évoqué la polémique liée à la députée Laetitia Avia. Mais alors que l’émission se déroule sans accroc, au retour d’un magnéto Valérie Benaïm n’est plus présente sur le plateau. Cyril Hanouna donne alors de ses nouvelles et rapidement la caméra dévie vers la chroniqueuse. Plus de peur que de mal donc.

"Elle a une petite chute de tension mais ce n’est pas grave"

"Les chéris, pendant le magnéto on a eu un petit souci avec Valérie qui va bien" débute Cyril Hanouna en direct sur C8. Le plan est alors dirigé vers la chroniqueuse qui s’est confiée sur les conséquences du confinement sur son couple. Les téléspectateurs découvrent Valérie Benaïm allongée dans un canapé proche du plateau, les jambes surélevées. "Elle s’est fait anesthésier la dent cet après-midi et elle a une petite chute de tension mais ce n’est pas grave" explique Cyril Hanouna. Tout en s’adressant à la journaliste, il précise sur le ton de l’humour, "S’il faut te faire du bouche à bouche je le ferais !". Valérie Benaïm pleinement consciente est rassurante sur son état de santé, elle précise qu’elle a juste besoin d’un sucre et s’adresse à sa mère pour lui signifier que tout va bien. De retour en plateau, Valérie Benaïm a dû s’absenter une deuxième fois victime d’une autre chute de tension. Mais les nouvelles sont rassurantes.

Par Non Stop People TV