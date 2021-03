C à Vous : Anne-Laure Bonnet dénonce le sexisme dont elle a été victime

Lundi 22 mars, Anne-Elisabeth Lemoine a reçu sur le plateau de "C à Vous" Clémentine Sarlat et Anne-Laure Bonnet, deux journalistes qui ont dû faire face au sexisme dans leur rédaction. L'ancienne présentatrice de Téléfoot a souhaité tout d'abord mettre en garde en expliquant qu'heureusement, tous les journalistes sportifs ne sont pas sexistes. Avec la nouvelle génération, le problème ne se poserait plus : "À Téléfoot, la rédaction était plus jeune, je n'ai jamais ressenti ça. Je l'ai ressenti avant", a-t-elle confié.

Et de poursuivre : "Un directeur de la rédaction a envoyé un texto à un de mes collègues pendant une émission, comme si on envoyait un texto à Patrick Cohen en disant : 'Tu vas passer un bon moment parce que t'as vu le décolleté d'Anne-Laure !' Le journaliste en question n'a pas voulu me donner le texto donc j'en ai parlé à la rédaction et on m'a dit que c'était pour rigoler"

"'Si tu ne maigris pas, on t'enlève de l'antenne'"

À la suite de ça, Anne-Laure Bonnet décide d'informer sa direction, mais malheureusement, elle n'a pas été entendue : "Pff, non mais Anne-Laure, c'est normal, c'est pour rigoler", lui a-t-on dit. Une situation qui l'a rendu folle de rage étant donné que ce n'était pas la première fois qu'Anne-Laure Bonnet devait faire face au sexisme.

"Mais ce n'est pas drôle en fait ! Parce qu'au bout d'un moment, ça arrive une fois, ça arrive deux fois, ça arrive trois fois, et vous savez que la personne qui est en charge de ce que vous êtes en train de faire, votre directeur de la rédaction, il vous voit comme la 'gonzesse'. La gonzesse à qui on demande de mettre des décolletés, la gonzesse à qui on demande de maigrir. Ça m'est arrivé quand je travaillais sur TF1, sur la F1, on m'avait dit : 'Si tu ne maigris pas, on t'enlève de l'antenne'. Ok, d'accord, je parle cinq langues sinon, ce n'est pas utile sur la Formule 1 ! Ben non, il vaut mieux être un peu plus jolie, un peu plus souriante et un peu plus sympa avec la direction", a-t-elle continué.

Par J.F.