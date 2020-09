C à Vous : Bertrand Chameroy rejoint l'équipe

Les scores de C à Vous n'ont jamais été aussi bons. En effet, depuis la rentrée septembre l'émission présentée par Anne-Elisabeth Lemoine cartonne. Ce vendredi 11 septembre, toute l'équipe recevait Karine Lemarchand. Mais l'une des grandes nouvelles de cette émission est sans aucun doute l'arrivée d'un nouveau chroniqueur. Et ce dernier est bien connu de tous, puisqu'il s'agit de Bertrand Chameroy. Ancien chroniqueur dans Touche Pas à Mon Poste, il avait eu sa propre émission sur W9, OFNI. Depuis quelques années maintenant il a intégré la rédaction d'Europe 1 et plus précisément Culture Médias, présenté par Philippe Vandel. Le journaliste présente une chronique dans laquelle il décrypte la télé. Dans les colonnes du Parisien, il s'était confié sur cette nouvelle casquette : "Je ne me cantonnerai pas aux programmes télé classiques, pour élargir aux plateformes comme Netflix".

une belle surprise

Mais ce vendredi 11 septembre marque le grand retour de Bertrand Chameroy à la télévision dans C à Vous. L'émission vient d'annoncer la nouvelle sur Twitter sur le compte officiel "Ce soir dans #CàVous, Bertrand Chameroy est 'Le Speakerin', il nous parlera de télévision, à sa façon".

Le chroniqueur qui accuse Cyril Viguier d'acheter son exposition médiatique a également confirmé de son côté, déclarant que cette nouvelle "le met en joie". Au début de l'émission, l'ancien chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste a dévoilé les grandes lignes de cette nouvelle chronique : "J'aurais l'immense joie et le plaisir non dissimulé de vous dévoiler les programmes à regarder dans votre téléviseur ce week-end. Et nous souhaitons une bonne fête aux Adelphe".

Et C une nouvelle qui me met en joie https://t.co/xU7C9TuhDv — Bertrand Chameroy (@bchameroy) September 11, 2020

Par J.F.